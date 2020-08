Taxa de isolamento segue em média de 40% na região

O último levantamento do índice de isolamento social realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP) indicou que as taxas de isolamento variaram em até 10% nas cidades da região, na última segunda feira (17). A média é de 40%. De acordo com os dados, enquanto Ferraz de Vasconcelos registrava 45% e isolamento, o município de Arujá contabilizava 35%.

Nas outras quatro cidades, o isolamento também variou. Em Poá e Mogi das Cruzes, os índices indicaram que 42% dos munícipes ficaram em casa. Em Itaquaquecetuba, a taxa de isolamento foi pouco menor, com 40%. Suzano teve o segundo pior índice para o dia, com 39%. Em todo o Estado de São Paulo, a taxa de isolamento social ficou em 43%.

Vale ressaltar que o Simi-SP não contabiliza dados de cidades com menos de 70 mil habitantes, portanto não é possível ver as informações dos municípios de Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel.

Plano SP

É importante frisar que a região está na fase amarela do Plano São Paulo há mais de um mês. Recentemente, o Governo do Estado permitiu que bares, restaurantes, padarias e similares ficassem abertos até as 22h. Além disso, outros setores da economia também estão funcionando, seguindo todos os protocolos preconizados pelos decretos municipais e estaduais.

Entre os setores que já estão funcionando na região, conforme permitido pela fase amarela, estão as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios de rua, shopping centers e salões de beleza, além do setor de alimentos.

O Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo é viabilizado através de um acordo com quatro operadoras de telefonia móvel (Vivo, Claro, Oi e Tim). Com os dados aglutinados, as informações de deslocamento são transformadas em uma espécie de mapa de calor, que identifica áreas com os maiores e menores índices de isolamento.