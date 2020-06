Taxa de ocupação de leitos de Covid-19 chega a 31,2% em Suzano

A taxa de ocupação de leitos destinados para Covid-19 chega a 31,2% em Suzano. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, o levantamento realizado pela pasta leva em consideração leitos de enfermaria e leitos com respiradores disponíveis na cidade e além dos leitos conveniados.

Segundo a Secretaria, a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 35,3%. Já nos leitos avançados, com respiradores, a taxa é de 25%. Os dados disponibilizados foram divulgados na última sexta-feira (12), às 16h.

Atualmente, a cidade tem três equipamentos de Saúde que atendem casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. São eles o Pronto-Socorro Municipal, na Vila Figueira, o Hospital de Quarentena, na Arena Suzano no Jardim Imperador, e os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) conveniados no Hospital Previna, na Região Metropolitana de São Paulo, mais precisamente em Franco da Rocha.

A taxa de ocupação de leitos destinados para o tratamento da doença é um dos critérios analisados pelo governo estadual para decidir sobre a flexibilização das atividades econômicas. Recentemente, o Alto Tietê passou da fase vermelha do Plano São Paulo, que previa a restrição de atividades não essenciais, para a fase laranja, onde já é possível reabrir alguns comércios, como shoppings, escritórios, comércio de rua e igrejas.

Segundo a prefeitura, caso haja um aumento no número de casos ou de internações, há a possibilidade de a cidade regredir para a primeira fase do Plano São Paulo, voltando assim com restrições mais rígidas.

Testagem

Outro critério importante para a liberação ou não de atividades é a testagem da população. De acordo com a prefeitura de Suzano, a cidade já realizou cerca de 3.000 testes de coronavírus. A expectativa é de que mais 4 mil testes, que já foram comprados pela municipalidade, cheguem ainda esta semana para o município. A prioridade na testagem é dos profissionais de saúde, além de pessoas com quadro mais severo nos sintomas.