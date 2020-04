Taxa de ocupação de leitos de UTI chega a 80%; 15 são para Covid-19

A taxa de ocupação de leitos “comuns”, em Suzano, chega a 80%.

No total, Suzano conta com 50 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 31 na Santa Casa (9 adultos, 11 neonatais de UTI e 11 neonatais de UCI (intermediária), estes do Sistema Único de Saúde (SUS); e 19 no Hospital Santa Maria (8 adultos, um no Pronto Socorro Pediátrico e dez neonatais), estes particulares.

Os leitos da Santa Casa são focados em maternidade e politraumas. A ocupação não afeta a capacidade de atendimento para casos de Covid-19.

Apenas as 9 vagas adultas da Santa Casa estão 100% ocupadas.

COVID-19

Para pacientes com coronavírus, Suzano conta com 15 leitos. Todos são de observação - onde o paciente pode ficar por até 24 horas - e contam com respiradores, que ajudam na reação do organismo ao vírus.

Dez destes leitos estão no Pronto Socorro Municipal, um no Pronto Atendimento de Palmeiras, e outros quatro ficam no Hospital Santa Maria - este último, particular.

Segundo a Prefeitura de Suzano, a Santa Casa não é um hospital de referência no combate ao Covid-19. Por isso, caso os pacientes precisem ser internados por conta do vírus, eles serão transferidos pelo Estado para unidades com esse intuito.

O Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi, e o Regional Orísis Florindo Coelho, em Ferraz, são duas referências que a região tem na luta contra a doença, mas se não houver disponibilidade, a transferência poderá acontecer para outras unidades.

Assim que os hospitais (que não são referência) constatam a necessidade de o paciente ser internado com Covid-19, a Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde (Cross) do governo do Estado determina a transferência para um hospital de referência.

Hospital de Quarentena

A Prefeitura de Suzano está instalando um "Hospital de Quarentena" na Arena Multiuso da cidade. A previsão é de que seja entregue na próxima semana.

Serão mais 80 vagas para pacientes com o novo coronavírus. Destas, 70 serão voltadas para casos de baixa complexidade - com estrutura de enfermaria - que servirão para pessoas que têm sintomas leves da doença.

Os outros 10 leitos contarão com oxigênio e cateter, para situações de média complexidade, onde o paciente tem sintomas um pouco mais graves do que no primeiro caso. Se a pessoa estiver nos leitos de observação e, por ventura, apresentar piora, ele passa para um destes 10 leitos. Se o paciente chegar a qualquer unidade de saúde da cidade com sintomas muito graves de Covid-19, ele será encaminhado direto para um hospital de referência, sem passar pelo Hospital de Quarentena que está sendo instalado na Arena.

O objetivo, com a criação destes leitos, é de impedir que o paciente vá para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de referência, recuperando-o antes que o caso se agrave.

Também é importante para que a pessoa infectada com Covid-19 não contamine o ambiente de hospitais e unidades de Saúde que recebem pacientes dos mais variados casos, como ortopédicos, neurológicos ou cardiológicos, por exemplo.