Taxistas e motoristas de aplicativo se previnem contra o coronavírus

Os motoristas da cidade de Suzano procuram se prevenir contra o coronavírus. Com a grande rotatividade de passageiros e preocupados com a proliferação e contágio pela doença, alguns motoristas tem disponibilizado álcool em gel nos carros tanto para uso pessoal quanto para os usuários do transporte.

É o caso de Ailton Fagundes, que há 22 anos trabalha no ramo. De acordo com o taxista, os motoristas da região têm procurado se proteger da melhor maneira possível. Fagundes diz que o cuidado é redobrado quando precisa buscar algum passageiro nas rodoviárias ou no aeroporto internacional de Guarulhos.

"A gente está com precaução em tudo. Por exemplo, quando a gente precisa ir até o terminal 3 (do aeroporto) onde vem chinês, japonês, boliviano, italiano, argentino, a gente tende a ficar mais atento pra ver se eles não estão apresentando algum sintoma ou coisa do tipo."

Fagundes ainda conta o que tem feito para se proteger nas viagens. "Eu deixo um sabonete líquido no carro, junto com um álcool em gel 70%. E vou usando com o decorrer do dia, conforme a necessidade."

As empresas de transporte por aplicativo, como Uber e 99 táxis, publicaram recentemente orientações gerais aos passageiros e motoristas sobre o coronavírus. A Uber disse que "diante da preocupação com o novo coronavírus (COVID-19), estamos trabalhando em conjunto com autoridades de saúde pública para oferecer as orientações mais recentes de como evitar o contágio e a propagação do vírus."

Entre as principais recomendações da empresa, estão permanecer em casa se estiver doente, lavar as mãos com freqüência, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar e limpar e desinfetar o veículo.

A 99 táxis disse que "para auxiliar e orientar os usuários da plataforma a empresa de mobilidade urbana, criou uma página dentro do seu site com orientações para motoristas parceiros e passageiros sobre o que fazer, quais os sintomas, onde buscar ajuda e outras informações com foco na prevenção." Além das recomendações básicas, a empresa orientou aos motoristas e passageiros evitarem o contato físico, como aperto de mãos, e andar com o vidro dos carros abertos sempre que possível para arejar o interior do veículo.

Ambas as empresas de mobilidade urbana reforçaram que maiores informações podem ser obtidas através do site do Ministério da Saúde www.saude.gov.br/coronavirus.