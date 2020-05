Taxistas veem queda de 70% em número de corridas diárias

Os taxistas de três pontos de Suzano alegaram redução de 60% a 70% no número de corridas diárias desde o início da quarentena.

Todos disseram que devido ao fechamento dos comércios, não tem ninguém para realizar viagens.

Juraci Lima Magalhães, mais conhecido como Tinho, trabalha como taxista na Praça João Pessoa, região central de Suzano. O motorista afirma que "houve uma redução muito grande no número de corridas".

"Diminuiu bem as viagens. Antes fazíamos de 10 a 15 viagens cada um, hoje se fazemos 2 é muito", disse, completando que levavam"muita gente para o shopping, mas com o fechamento dele, entra em queda as viagens".

No ponto de Magalhães, existem 40 carros, sendo 20 de um lado da praça e outros 20 do outro lado. O motorista explicou que todos seguem as recomendações e utilizam máscaras e álcool em gel dentro dos veículos.

O ponto de táxi na Praça Pio 12, no Jardim Bela Vista, também relata redução de viagens. O motorista Marcos Alberto, em conversa com a reportagem, disse que "foi de uns 70%, diminuiu muito".

"Fazíamos pelo menos 15 corridas por dia, mas agora não tem como. Se fazemos 5 viagens já é lucro", disse. Atualmente, dos 8 veículos que atuam no ponto, apenas 3 estão trabalhando.

Alberto afirma que os taxistas também se adequaram as medidas de segurança e utilizam máscaras e álcool em gel.

Na Praça dos Expedicionários, também na região central de Suzano, os motoristas viram redução de 70% no número de viagens. Taxista que conversou com a reportagem, mas não quis se identificar, disse que quer a retomada da economia: "Antes tirávamos R$150, mas agora fica no máximo em R$10".

"O nosso ponto é conhecido por fazer muita viagem para Guarulhos. Pegávamos pessoas nos hotéis e levávamos para o aeroporto, mas agora não tem como. Gostaria que voltasse logo os comércios", disse.

Atualmente são dois veículos atuando no ponto, afirmou o taxista, que preferiu manter o anonimato.