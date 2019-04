TCE aponta, ao menos, 31 obras paralisadas ou atrasadas na região

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aponta a paralisação ou atraso em, ao menos, 31 obras no Alto Tietê: Arujá (2), Biritiba Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (8), Itaquá (6), Mogi das Cruzes (1), Poá (2), Suzano (3), Santa Isabel (2) e Salesópolis (6). Uma parte é do Governo do Estado.

Em todo o Estado são 1.650 obras e o montante de recursos públicos envolvidos, entre obras nos municípios e de competência do Estado, ultrapassa o valor de R$ 49 bilhões - na soma de todas as obras estaduais.

Entre os meses de fevereiro e março deste ano, foram consultados 4.474 órgãos nos municípios e Estado. Esses órgãos informaram que, no quadro atual, foram computadas 1.677 obras paralisadas ou atrasadas.

Nas cidades da região, Ferraz de Vasconcelos tem o maior número de obras paralisadas.

Estão na lista construção de 187 moradias do Projeto Morar Bem II; reforma e ampliação do prédio para instalação da Câmara; construção do Centro de Convenções, de Escola do FDE, da Escola Municipal Pedro Paulo Paulino; revitalização da Praça Central e construção da Unidade Básica de Saúde Jardim TV. Também consta a construção e reforma das Praças Luiz Kirkovics e José Mazzuca. Mogi das Cruzes tem apenas uma obra parada, conforme o TCE. Trata-se de uma nova entrada de estação de energia.

Suzano são três: obra de reforma e ampliação do Prédio Principal e construção do prédio novo do Hospital Auxiliar de Suzano. Também está na lista a infraestrutura viária e regularização fundiária do Badra Jaguar e infraestrutura viária do Badra Planalto.

Já em Poá, o TCE aponta duas obras paralisadas: acessibilidade e combate a incêndio pára-raios (SPDA) e drenagem para contenção de enchente.

Em Itaquá são seis paralisações. O TCE enumerou a execução de obras e serviços de engenharia para reforma e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), construção de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e ampliação com contratação de empresa especializada para obras de unidades de saúde do Jardim Horto do Ipê, Jardim Fortuna e Jardim Napoli, além de reforma da UBS do Jardim Paineira. Também consta no relatório o Centro Dia do Idoso - o percentual executado da obra é de 38,8%.

O TCE aponta também, em Itaquá, a construção de Unidades Básicas de Saúde do Jardim Zélia e Residencial Scaffid.

Em Arujá são duas obras na lista do TCE: construção de estacionamento da Câmara; execução de serviços de paisagismo, manutenção e fechamento para atendimento a ‘Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental’.

Biritiba Mirim tem uma obra paralisada e Salesópolis seis.

Esta última cidade engloba o pacote de obra de reforma das praças do Totozinho, do Peão, do Soldade e da Creche, além do calçamento em diversas ruas do Centro.

Também está parado, em Salesópolis, o calçamento na Avenida Professor Adhemar Bolina, a troca de toda a iluminação por LED nesta mesma avenida, o paisagismo no canteiro central da Rua Prefeito Antonio Camargo Primo e gradil artístico na Avenida Osaka.

Em Santa Isabel são duas paralisações.

De acordo com o TCE, após a elaboração do diagnóstico, o propósito é uma interlocução com representantes dos órgãos envolvidos: Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Ministério Público e Procuradorias dos Estados e Prefeituras. “A finalidade é buscar a solução das pendências e remover os entraves que determinaram a suspensão dos empreendimentos”.

24,9% são obras da área de Educação