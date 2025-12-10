Teatro Armando de Ré recebe 'Cantata de Natal Glorioso' nesta sexta-feira

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro), será palco nesta sexta-feira (19/12), às 19h30 da "Cantada de Natal Glorioso". O espetáculo será conduzido pelos alunos do coral Nova Geração, formado pelos integrantes do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti e parceiros. O evento, que é gratuito e aberto ao público, é promovido pela Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe).

A apresentação será conduzida pela maestrina Lucimar de Souza, com o auxílio do maestro Fernando Araujo, e contará com 126 participantes, sendo 58 idosos do CCMI, 36 alunos do grupo Doce Melodia da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPS), 20 crianças do coral infantil e dez atores coadjuvantes. Juntos, eles irão interpretar e cantar cenas que retratam o nascimento de Jesus Cristo, destacando momentos de esperança e alegria, incluindo a chegada dele à manjedoura, que simboliza o início de uma mensagem de fé e renovação.

Com 1h40 de duração, o espetáculo apresenta uma combinação de diálogos, músicas e cenas que ilustram passagens bíblicas. Além da encenação, a produção do evento inclui figurinos e cenários preparados para a ocasião, garantindo a imersão do público durante a ocasião.

A "Cantata de Natal" tem como proposta oferecer ao público uma experiência emocionante e envolvente, marcada por música, encanto e celebração. O espetáculo foi preparado para acolher todas as famílias, criando um ambiente especial que reforça o espírito natalino e proporciona momentos de conexão e sensibilidade.

Para assistir, basta comparecer ao Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e garantir seu lugar. O espaço possui capacidade para cerca de 300 pessoas, por isso, os interessados em participar devem chegar com antecedência.

"Promover iniciativas como esta é essencial para fortalecer o bem-estar dos nossos idosos, oferecendo momentos de convivência, troca de experiências e valorização da cultura", disse a diretora do CCMI, Sueli Eguchi.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Deborah Raffoul Ishi, destacou a importância do evento para o município e reforçou o convite à população. "A 'Cantata de Natal', já se firmou como uma das tradições de Suzano. Ao longo dos anos, esse encontro tem fortalecido o espírito natalino na cidade, reunindo famílias, promovendo integração e valorizando mensagens de esperança e união. Espero que todos possam prestigiar mais esta edição", concluiu ela.