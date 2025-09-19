Teatro Armando de Ré recebe espetáculo 'Entre os Trópicos e o Oriente' neste domingo

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebe neste domingo (21/09) o espetáculo “Entre os Trópicos e o Oriente”, do grupo Dança & Charme e da diretora e dançarina Allury Paiva. O evento, apoiado pela Secretaria de Cultura de Suzano, ocorre por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), tem entrada gratuita e está previsto para começar às 19 horas.

Os interessados em assistir à peça devem retirar os ingressos diretamente no equipamento municipal, localizado no número 682 da rua General Francisco Glicério, no centro, uma hora antes do evento começar. O teatro tem capacidade para abrigar cerca de 300 pessoas.

O espetáculo convida o público a um mergulho histórico pelas danças árabes, popularmente conhecidas como dança do ventre. A narrativa percorre desde as origens até os dias atuais.

Com 50 minutos de duração e 12 bailarinos em cena, a apresentação também estabelece diálogos com a dança na América Latina, ressaltando similaridades, memórias e presenças que conectam histórias, culturas e fantasias.

O secretário José Luiz Spitti afirmou que receber apresentações originais de outros locais atestam o compromisso da pasta em promover conhecimento e lazer cultural de várias partes do mundo. “Garantir aos munícipes apresentações como ‘Entre os Trópicos e o Oriente’ é oferecer experiências que unem aprendizado, valorização cultural e momentos de prazer artístico. Deixo aqui o meu convite a todos os suzanenses a assistir esta exibição e se maravilhar com a dança árabe”, finalizou.