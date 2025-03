Teatro Armando de Ré recebe espetáculo que resgata história feminina no cangaço

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro) será palco do espetáculo “Vanja Bonita do Cangaço Brasileiro” que ocorre nesta sexta-feira e neste sábado (14 e 15/03). A peça, apoiada pela Secretaria de Cultura de Suzano e contemplada pelo edital da lei complementar federal 195/2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG), é encenada pela Cia. Núcleo do Tombo e tem direção de Nilson Ferreira. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes das apresentações.

Com duração de 60 minutos e classificação indicativa de 16 anos, o espetáculo será apresentado na sexta-feira, às 20 horas, e no sábado, às 19 horas. A trama se desenrola a partir de uma situação inusitada: Maria Bonita, célebre figura do cangaço, abandona o filme “O Cangaceiro” durante uma avant-première em Aracaju, deixando o público intrigado. Nos bastidores, ela encontra o escritor Lima Barreto, que dirige o filme, a quem impõe uma condição para retornar aos trabalhos: que ele construa uma narrativa capaz de tornar a atriz Vanja Orico tão relevante quanto a própria Maria Bonita. O espetáculo promete provocar reflexões sobre o protagonismo feminino na cultura do cangaço

A peça mescla realidade e ficção para lançar luz sobre a trajetória de mulheres que desafiaram as convenções da época com o objetivo promover um olhar crítico sobre a representação feminina no cangaço e na história cultural do Brasil.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, destacou a importância da montagem para o calendário cultural da cidade. “A realização de um espetáculo como esse, que valoriza figuras femininas da nossa história, é fundamental para ampliar a reflexão sobre o papel das mulheres na cultura e na sociedade. Ficamos muito felizes em recebê-la”, afirmou.

O chefe da pasta também enalteceu a Lei Paulo Gustavo. “Ela foi criada para fomentar a cultura nacional, com recursos destinados a projetos artísticos e audiovisuais, especialmente após os impactos da pandemia de Covid-19 (coronavírus). A apresentação do ‘Vanja Bonita do Cangaço Brasileiro’ em Suzano reforça o compromisso do nosso município em valorizar a diversidade e a memória cultural do país”, concluiu Spitti.