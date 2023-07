Teatro Contadores de Mentira anuncia encerramento das atividades em 6 meses

O grupo cultural de Suzano, Contadores de Mentira, anunciou encerramento das atividades em 6 meses. O anúncio veio em comunicado oficial nas redes sociais neste fim de semana.

Na publicação o grupo afirma que "foi obrigado" a encerrar as atividades, por não conseguir se reunir com a administração municipal e discutir a renovação do decreto.

Já a Prefeitura afirma que foi feita a renovação, pelo período de 6 meses, "antes do previsto, que seria em agosto".

"Nos oferecer 6 meses de permanência é o mesmo que nos mandar embora. Há 28 anos trabalhamos pelo avanço pelo avanço cultural e social desta cidade e há 10 anos o Teatro Contadores de Mentira está nesta comunidade. Comunidade do outro lado a linha, desassistida, que sofre por ausência de política pública", disse trecho da carta divulgada pelo grupo.

Os Contadores de Mentira afirma que tentaram marcar uma reunião com a administração, mas não conseguiram.

Já administração respondeu em nota e nas redes sociais que "recebeu com estranheza a manifestação do grupo Contadores de Mentira".

A Prefeitura cita o decreto nº 9.943, de 30 de junho de 2023, "que renovou a permissão por mais seis meses a permissão de uso do bem público, consistente em um terreno no Parque Maria Helena, onde estão instalados desde 2018".

A nota ainda ressalta que a permissão está condicionada à "prestação de contas sobre o período de utilização do espaço para que se comprove as contrapartidas acordadas em benefício da sociedade suzanense, tais como peças teatrais, oficinas e outras ações no local".