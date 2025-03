Teatro da Neura se torna Ponto de Cultura e abre inscrições para oficina teatral gratuita

Com mais de trinta obras teatrais, a gestão do antigo Espaço N no Jardim Imperador — fechado durante a pandemia — e uma trajetória sólida na cidade, marcada por oficinas, ações culturais e discussões sobre a legitimação de direitos, o Neura e o Instituto N de Arte e Cultura reafirmam-se como um movimento de pesquisa e produção que acredita na democratização do acesso, no fomento e na formação de novos públicos, anunciando a volta de sua oficina teatral.

A oficina, com orientação de Cacuia Cauê, integrante do grupo, é uma oportunidade para quem deseja explorar a arte da atuação, desenvolver habilidades cênicas e conhecer os processos criativos do grupo. ‘’A iniciativa faz parte do compromisso do Teatro da Neura em fomentar a cultura local. Já tivemos outros modelos de oficina, já encontramos e formamos muitas pessoas nesse caminho, e entendemos a importância desse retorno também como reafirmação da nossa identidade como coletivo”, afirma Cibele Zucchi, que também é integrante do Neura e Coordenadora geral do Ponto de Cultura da cia.

Além da oficina, o "Ponto" prevê outras ações que serão trazidas no decorrer do ano na cidade e na Casa Beija Flor, uma casa Multicultural que hoje é parceira do Teatro da Neura.

O grupo anuncia também sua nova produção: ‘’Das histórias fantásticas que deveríamos contar para as crianças’’, com Direção de Cibele Zucchi e dramaturgia de Antônio Benedito Nicodemo, além da circulação da última obra do grupo, ‘’Portão de Rio – Margem da Memória’’, obra que comemorou os 20 anos do grupo em 2024.

‘’Estamos ansiosos para reapresentar a obra em uma temporada para nosso público. Ela carrega tudo que fomos como coletivo e o que hoje nos tornamos. São novos ares, novos movimentos da nossa organização. Uma fase desenhada em muitas mãos espera pelo Neura nesse 2025’’, comenta Tuane Vieira, que assina a direção da obra e comemora as novidades.

As inscrições para a Oficina do Neura estão abertas e são gratuitas, e para os interessados basta acessar o perfil do grupo no Instagram e preencher o formulário acessando o link na bio. São 20 vagas e os encontros acontecem aos domingos de manhã, das 9h ao 12h.