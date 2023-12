Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebe 'Cantata de Natal' nesta sexta

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré receberá nesta sexta-feira (15/12), às 19 horas, a “Cantata de Natal” dos alunos que integram o coral Nova Geração, do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, da Prefeitura de Suzano.

A atração, que será aberta ao público, tem como principal objetivo promover o espírito natalino no ambiente comunitário por meio da música. O evento será conduzido pela maestrina Lucimar Barbosa e terá a participação de 70 vozes.

Para esta edição, também haverá participação do grupo Doce Melodia da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) das cidades de Suzano e Poá. A atividade terá a temática “Vem celebrar, Jesus Nasceu” e irá exibir dez músicas diferentes e receberá a narração de Ronnie Domingues.

Vale destacar que todo o público será recebido no Armando de Ré pelo grupo de violeiros do CCMI, sob a coordenação do professor Marcos Lima. Além disso, ao longo da “Cantata de Natal”, acontecerá encenação e dramatização teatral do episódio bíblico em que os três reis magos visitam o recém-nascido Jesus. Esta é uma apresentação frequentemente realizada durante as festividades de Natal em diversas culturas, envolvendo música, diálogos e figurinos para representar a jornada até Jerusalém.

A dirigente do CCMI e primeira-dama de Suzano, Larissa Ashiuchi, afirmou que a realização de atividades associativas com o público da melhor idade no município promove ainda mais o clima natalino para Suzano e confere desenvolvimento dos cantores. “O Natal traz uma magia extremamente bela, especial e contagiante, por isso, esta é uma forma muito gratificante de atestar o crescimento de cada um dos componentes do nosso coral. Nosso objetivo é, sem dúvidas, oferecer ações capazes de aumentar a integração social e a interação deste público que tanto contribuiu com os avanços da cidade", afirmou.