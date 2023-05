Técnico do Ministério da Saúde visita Suzano para discutir repasses federais

Suzano recebeu na última terça-feira (16/05) a visita do técnico da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, Wellington Pereira. Ele foi recepcionado no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela pelos secretários municipais Alex Santos (Governo) e Pedro Ishi (Saúde). O encontro teve como pauta a captação de recursos federais que possam auxiliar no financiamento da atenção primária municipal.

O secretário Pedro Ishi esteve acompanhado da diretora do Departamento de Planejamento da secretaria, Silmara do Carmo Pereira, e da diretora do Departamento Jurídico da pasta, Tania Mara Porfírio. Já o secretário Alex Santos teve a companhia do assessor especial da pasta, Hélio Cavalcante. Os representantes da administração municipal conversaram com o técnico do Ministério da Saúde sobre a aplicação da Portaria 544/2023, que regulamenta a execução de despesas em serviços públicos na área da Atenção Primária e Especializada mediante propostas apresentadas por gestores municipais, estaduais e distritais.

Durante o encontro foram apresentadas as habilitações de Suzano no sistema do Ministério da Saúde e confirmada a adesão do município na maioria dos programas existentes. Pereira explicou que alguns pedidos de financiamento que estavam parados desde 2021, aguardando disponibilidade orçamentária, foram liberados neste mês e vão possibilitar novos investimentos no setor da Atenção Primária.

A equipe da Saúde ainda recebeu do integrante do governo federal as orientações quanto aos meios de obter recursos, sendo informada de que fica a critério do município definir as intenções e cadastrar as propostas nos sistemas disponíveis. Ishi aproveitou para abordar a intenção de uma nova unidade básica de saúde na região norte, bem como mobília, equipamentos e modernização dos serviços, e avaliou como proveitosa a reunião, pontuando que o município poderá promover mais melhorias no atendimento aos cidadãos.“Temos boas expectativas de recebimento de recursos para auxiliar no custeio da atenção primária municipal. O saldo do encontro foi muito positivo, pois garantimos uma aproximação com a Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde e entendemos sobre as estratégias do ministério para auxiliar na qualificação da assistência prestada nos municípios”, destacou Ishi.