Técnicos de Suzano conhecem o funcionamento dos ecopontos de Mogi das Cruzes

A Prefeitura de Mogi das Cruzes recebeu nesta sexta-feira (12) a visita técnica de profissionais da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, que vieram conhecer a gestão de resíduos na cidade, em especial o trabalho desenvolvido nos ecopontos. O diretor André Miragaia, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, acompanhou a visita e apresentou as ações realizadas na gestão de resíduos, que incluem materiais de construção e demolição (entulho), resíduos de madeira, eletrodomésticos inservíveis, eletroeletrônicos, móveis, colchões, pilhas, baterias, resíduos metálicos, plásticos, entre outros.

“Assim como em Mogi das Cruzes, os demais municípios brasileiros têm inúmeros problemas e custos elevados com descartes irregulares destes materiais de forma inadequada em margem de córregos, em terrenos baldios, ruas ou praças, ocasionando uma série de problemas”, disse Miragaia. Ele mostrou o trabalho realizado em conjunto pelas Secretarias do Verde e Meio Ambiente e o operacional realizado pela Secretaria de Serviços Urbanos.

A equipe técnica da Prefeitura de Suzano contou com a diretora Bianca Nunes, a gestora ambiental Danielle Lodi e os funcionários Silvio, Francisco e João da Silva. Bianca Nunes ressaltou que a visita foi uma inspiração para Suzano, que vai procurar utilizar as experiências de Mogi na gestão dos ecopontos para implantação de proposta semelhante. Já a gestora ambiental Danielle Lodi, que é moradora de Mogi das Cruzes e trabalha em Suzano, ficou muito satisfeita com o que viu: “Fico feliz em saber que a Prefeitura tem contratado pessoas capacitadas para trabalharem na cidade”, salientou.

O diretor André Miragaia afirmou que “a gestão integrada dos resíduos, de forma participativa entre os municípios, é um dos mecanismos mais interessantes para o sucesso dos programas a nível municipal e regional”. Ressaltou também o papel desempenhado pelo Secretário do Verde e Meio Ambiente, Daniel de Lima, que é o Coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Condemat. “O trabalho que o Daniel vem propondo no Condemat é exatamente o desse compartilhamento de experiências e a busca de soluções conjuntas e integradas para os problemas ambientais que são comuns aos municípios do Alto Tietê”.

Mogi das Cruzes possui três ecopontos, localizados no Jardim Armênia, Parque Olímpico e Jundiapeba – este último inaugurado no ano passado e que possui uma nova configuração, com rampas para faciliar a carga e descarga de materiais. Além disso, a cidade terá mais um ecoponto, que funcionará no Jardim Rodeio, e um novo centro de triagem de materiais.