Temperatura volta a subir com termômetros marcando 36ºC

Após uma terça-feira com temperaturas um pouco mais amenas, os termômetros voltam a subir consideravelmente hoje em Suzano. O forte calor e o ar seco devem permanecer na cidade, ao menos até sábado (3), quando a cidade deve voltar a receber chuvas.

Isso porque uma massa de ar seco está sobre a cidade e toda a região do Alto Tietê. Ela ficará predominante pelos próximos dias na região, provocando calor intenso.

Segundo o portal Climatempo, nesta quarta-feira, Suzano vai registrar um aumento de 10ºC na temperatura, no comparativo com o dia de ontem. A chance de chuva é zero, o ar ficará seco e a umidade vai despencar, podendo chegar aos 22% apenas.

O dia começa com névoa e deve ter algumas nuvens, com sol e forte calor predominantes. À noite, o céu ficará mais limpo. Hoje, os termômetros devem variar entre 18ºC e 34ºC.

Amanhã, o cenário deve se repetir, só que com temperaturas ainda mais altas. De acordo com o portal, a temperatura mínima em Suzano será de 21ºC, podendo atingir máxima de 36ºC.

Não há possibilidade de chuva, então a umidade vai despencar ainda mais, chegando a apenas 16% na cidade.

E os suzanenses terão que aguentar firmes o forte calor, porque ele vai se repetir na sexta-feira (2). Isso porque os termômetros vão seguir altos na cidade, começando com 19ºC pela manhã, atingindo novamente a marca dos 36ºC ao longo do dia. Esse será mais um dia com umidade baixa, podendo atingir 16% novamente.

Frente fria

A noite de sexta, no entanto, contará com o céu um pouco mais carregado do que o dos outros dias. Isso porque uma frente fria passará pela faixa leste do Estado e vai derrubar os termômetros no fim de semana.

Quem optar por esperar o fim de semana para ir à praia pode, literalmente, levar um "banho de água fria". Tanto no sábado (3) quanto no domingo (4), a região e o Litoral devem ter temperaturas baixas, céu carregado e chuvas fracas. No sábado, a mínima prevista em Suzano é de 16ºC e a máxima não passa dos 21ºC.

Já no domingo, a mínima será de 15ºC e a máxima de 21ºC.

Nos dois dias, as chances de chuvas são de 90%.