Temperaturas elevam nesta sexta-feira e fim de semana, apontam meteorologistas

As temperaturas neste final de semana em Suzano variam entre 14ºC e 30ºC, segundo dados do portal Climatempo. Há chance de fortes pancadas de chuva no domingo, quando a temperatura fica instável.

Nesta sexta-feira, 30, o sol permanece durante o dia, com algumas nuvens no cenário. Os termômetros devem marcar 14ºC como temperatura mínima e 27ºC como máxima.

Já no sábado, a temperatura é elevada e pode chegar até 30ºC. O dia deve permanecer ensolarado com ventos quentes, sem chances de chuva. Os termômetros devem marcar 15ºC como temperatura mínima.

Já no domingo os termômetros reduzem um pouco. As temperaturas variam entre 16ºC e 24ºC. Há 90% de chance de chuva e a cidade deve receber oito milímetros de água.

De acordo com a meteorologista Aline Tochio, do Climatempo, a temperatura permanecerá quente durante os dias de hoje e amanhã na cidade. A entrada de áreas de instabilidade traz fortes chuvas no domingo. "Sexta e sábado serão dias quentes e ensolarados", diz.

Segundo Carine Malagolini, do Somar Meteorologia, os ventos seguem na direção norte hoje e amanhã e a temperatura permanece elevada, sendo assim serão dias quentes e ensolarados. Já no domingo, os ventos mudam de direção e seguem ao sul. O dia deve ser marcado por fortes pancadas de chuvas e há aumento da nebulosidade no final do dia.

Essa situação, de acordo com Carine, pode ser considerada pré-frontal, que é quando uma massa de ar frio (que chega no domingo) encontra um ar mais quente (de hoje e amanhã), por isso as temperaturas diminuem e há chances de chuva.