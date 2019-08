Tempo médio para retirar 2ª via de RG é de 6 minutos e 44 segundos

A população de Suzano leva, aproximadamente, 6 minutos e 44 segundos para retirar a 2ª via do RG no Poupatempo de Suzano. O levantamento foi realizado pelo Poupatempo.

O Poupatempo de Suzano realizou em 2019, no período de janeiro a julho, um total de 280 mil atendimentos. Esses atendimentos são divididos entre os diversos serviços prestados no local.

Dos diversos serviços que são realizados, os três mais solicitados são sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que ocupa a primeira posição, com um total de 47.895 mil atendimentos.

Os serviços sobre emissão de 2ª via de RG fica em segundo lugar, com um total de 40.622 mil atendimentos. E o licenciamento de veículos fica em terceiro, somando 17.425 mil atendimentos. Isso apenas em 2019. O Poupatempo de Suzano já realizou, desde sua inauguração em janeiro de 2013, aproximadamente, um total de 4,3 milhões de atendimentos.

Desse total, os serviços mais solicitados também são para CNH, com um total de 557.800 mil serviços realizados. O serviço de emissão de RG ocupa a segunda posição, somando 455.330 mil atendimentos e licenciamento de veículos fica em terceiro, com um total de 299.253 mil serviços realizados.