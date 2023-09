Tempo vira, temperatura despenca e região deve ter tempo frio e chuva nesta quinta

As altas temperaturas e o sol forte dos últimos dias devem dar lugar a uma quinta-feira fria e chuvosa em Suzano e em todo o Alto Tietê, assim como em toda a Grande São Paulo. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) disparou um alerta de perigo para declínio de temperatura, que segue até a manhã desta quinta (28) nas dez cidades da região.

Por conta disso, uma brusca mudança de temperatura deve ocorrer no início da manhã desta quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, o fim da onda de calor começou com a formação de uma frente fria no Sul do Brasil, que está associada a um ciclone extratropical, e o enfraquecimento do grande sistema de alta pressão atmosférica sobre o Centro-Oeste e o Sudeste!

A região deve ter temperaturas mais amenas até o domingo, já que a frente fria está avançando sobre o estado de São Paulo. Houve, no entanto, o encontro da frente fria com a bolha de calor dos últimos dias na Grande São Paulo, o que provocou chuvas na tarde desta quarta-feira (27) no Alto Tietê.

Segundo o portal Climatempo, por volta das 16h20 desta quarta, Suzano registrava a marca de 35°C, com sensação térmica de 38°C, mesmo com as chuvas que caíram no meio da tarde. A máxima nesta quinta-feira (28) não passa dos 19°C na cidade.

Na sexta-feira (29), a temperatura varia entre 15°C e 24°C na cidade. No sábado (30) sobe um pouco mais, podendo chegar aos 29°C, e, no domingo (1°), recua para 25°C. Há risco de chuvas entre quinta-feira e domingo.