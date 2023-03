Temporal castiga Suzano, provoca alagamentos e paralisa trens na região

As fortes chuvas que caíram na região na tarde e no início da noite desta sexta-feira (10) provocaram alagamentos em várias partes de Suzano. Somando as duas tempestades, a cidade recebeu cerca de 100 milímetros de chuva, segundo dados da Defesa Civil. Isso significa que caíram, em média, 100 litros de água por metro quadrado no município. Uma queda de árvore foi registrada na região Norte na parte da tarde.

Segundo a Prefeitura de Suzano, na primeira tempestade, a água escoou rapidamente, em menos de 15 minutos e, por isso, não houve tantos estragos. Foram registrados 58 milímetros. Mesmo assim, a região central de Suzano foi bastante afetada e as principais vias, como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério e Baruel ficaram alagadas.

Vídeos que circularam pelas redes sociais mostraram as escolas Professora Luiza Hidaka, no Centro, e Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, alagadas. A água invadiu pátios e corredores.

Um trecho da Estrada dos Fernandes alagou próximo a um córrego. O temporal foi suficiente para fazer o Rio Una transbordar na altura da Vila Figueira. De acordo com a prefeitura de Suzano, não houve desabrigados ou desalojados no município na primeira tempestade.

Um segundo temporal foi registrado no início da noite. Ruas importantes da cidade ficaram alagadas, como a Avenida Antônio Marques Figueira. Motoristas que tentaram acessar a via pela Rua Paraná tiveram que voltar na contramão.

Segundo a Prefeitura de Suzano, as equipes de todos os departamentos da prefeitura que compõem o “Plano Verão” foram para as ruas da cidade para atender a população. Não houve desabrigados ou desalojados, apesar da força da chuva. Agentes organizaram o trânsito na cidade e fizeram a análise e zeladoria de bocas de lobo.

Caos no transporte

O trecho entre as estações Poá e Ferraz de Vasconcelos da Linha 11-Coral da CPTM ficou alagado. A circulação de trens foi paralisada por volta das 18h50 e o sistema Paese de ônibus de apoio para a circulação no trecho foi acionado. A situação voltou à normalidade por volta das 19h20.

Além disso, as linhas 8-Diamante da ViaMobilidade e 3-Vermelha do Metrô tiveram problemas. Na primeira, um muro caiu entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Júlio Prestes e a circulação foi paralisada no trecho na parte da tarde. Na segunda, uma interferência na via na Estação Corinthians-Itaquera colocou toda a linha em velocidade reduzida.

Outros problemas

Houve registros de alagamentos também em Mogi das Cruzes, nas proximidades da Estação Jundiapeba da CPTM e na Rua Dolores de Aquino. Em Ferraz, a água invadiu carros na região central da cidade.

Não só o Alto Tietê, mas outras cidades da Grande São Paulo foram atingidas pelas chuvas. Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17h20, foram registrados 83 chamados para quedas de árvores, 31 pontos de enchentes e sete desabamentos. Por volta das 13 horas, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a Capital Paulista em estado de atenção para alagamentos. A situação foi normalizada às 18h50.

ATUALIZADO EM 10/03/2023 ÀS 20H21