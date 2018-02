Tênis Clube tem programação com 'maratona' de festas carnavalescas

O Tênis Clube Suzano terá uma programação especial para o Carnaval 2018. Nos quatro dias que aquecem a data comemorativa haverá bloquinhos, matinês, feijoada e até mesmo uma apresentação da Escola de Samba Oficial Gaviões da Fiel. A iniciativa tem por objetivo oferecer diversão e união tanto para os adultos quanto para as crianças, que terão à disposição diferentes tipos de recreações.

No dia 10, sábado, acontecerão dois eventos. De manhã será realizado o "Agito na Piscina" para os sócios do clube. Na oportunidade, terão músicas carnavalescas e passistas para animar o público. Já às 13 horas haverá uma feijoada. Além de samba e pagode, passistas entrarão em cena de novo.

Recreação para a criançada também estará garantida. O valor para participar do almoço é R$ 35 por adulto e R$ 15 por criança, com direito a abada personalizado.

O domingo, dia 11, também promete muita euforia. De manhã terá o "Agito na Piscina", mais bloquinho de Carnaval e oficina de instrumentos para as crianças. À tarde, a partir das 14 horas, será realizada a mesma apresentação de samba e pagode de sábado. Porém, das 15h30 às 17 horas, a Escola de Samba Oficial Gaviões da Fiel entrará para agitar ao público. Da Gaviões, virão 15 bateristas, interprete, porta bandeira, mestre de sala e duas passistas. O ingresso já está à venda por preço único R$ 25 no clube, com direito também a um abada.

Segundo a gerente do clube, Marli Bonavita, serão dois dias de muita festa. "Queremos tornar uma data especial para todas as pessoas. Para isso, vai ser uma maratona de festas para que a alegria aconteça de sobra", enfatizou.

A festa seguirá na segunda e terça-feira. No dia 12 terá o "Agito na Piscina", matinê de carnaval e concurso de melhor fantasia infantil das 14 às 17 horas. A mesma programação acontecerá no dia 13, com um diferencial. O concurso da vez será o de mestre de sala e porta bandeira também infantil. Nas duas ocasiões, os sócios do clube e os assinantes do DS terão entrada gratuita. Já os não sócios poderão participar por apenas R$ 15. "Tanto na segunda quanto na terça as crianças vão caracterizadas e poderão aproveitar o Carnaval da melhor forma com os pais e as famílias. Vão realizar o desfile e em seguida haverá a premiação, que será uma grande surpresa", ressaltou.

O prazo para retirada dos ingressos vai até 8 de fevereiro. O Tênis Clube vai liberar ingressos para os assinantes do DS para participarem da matinê com as crianças das 14 às 17 horas, domingo, segunda-feira e terça-feira.