Tentativa de assalto deixa feridos e Rua Francisco Glicério interditada

EM ATUALIZAÇÃO

Tentativa de assalto termina com feridos e Rua General Francisco Glicério interditada, no Centro de Suzano, por volta das 18 horas desta segunda-feira.

O DS ainda está no local apurando, mas as informações iniciais indicam que dois homens tentaram roubar uma moto na altura da Praça João Pessoa, no Centro. Então um GCM viu e atirou contra os suspeitos. Um dos suspeitos e um pedestre ficaram feridos.