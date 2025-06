Terminal de Ônibus da região recebe média de 500 embarques por dia durante feriado prolongado

O Terminal de Ônibus Estudantes, em Mogi das Cruzes, recebeu em média 500 embarques por dia durante o feriado de Corpus Christi nesta quinta e sexta-feira. O fluxo cumpriu as expectativas esperadas para a data e não teve maior movimentação apesar do recesso de dois dias. Os destinos mais frequentes dos passageiros são Bertioga, Rio de Janeiro e Vale do Paraíba.

De acordo com o coordenador do terminal, Celso Camargo, o fluxo normal já era esperado pelos funcionários. “Esse feriado prolongado não alterou a rotina do terminal, é uma data que por histórico não reflete em aumento de embarques, o movimento para esses dias é praticamente o mesmo de finais de semana normais”, explicou.

Em caso de possíveis aumentos, a estrutura pode dar início a operações especiais para lidar com a demanda. “Esse não foi o caso, mas as próprias empresas de ônibus vão nos posicionar caso haja demanda”, disse Camargo. Ele ainda acrescentou: “sempre que há um aumento de movimento as empresas ficam sob aviso e se necessário colocam horários extras”.

Já para o retorno, a previsão também é de tranquilidade. “As partidas do retorno, para os que realmente fizeram a viagem, também não terão um aumento significativo. Pode-se dizer que cerca de 2,5 mil pessoas embarcaram no terminal entre quarta-feira e domingo”, disse Camargo.