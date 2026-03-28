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Jornal Diário de Suzano - 28/03/2026
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Cidades

Terminal de Palmeiras tem investimento de R$ 7,9 mi e atenderá 11 mil por dia

Operação das linhas no novo local foi iniciada neste sábado (28)

28 março 2026 - 15h26Por Laura Barcelos - De Suzano
Terminal está instalado na estrada do Koyama, 365Terminal está instalado na estrada do Koyama, 365 - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano inaugurou neste sábado (28) o Terminal de Transportes Urbanos - Terminal Sul "Jorge Ueno". Com investimento de mais de R$ 7,9 milhões, o equipamento beneficiará 11 mil pessoas diariamente. 

"Vivemos um momento histórico e muito importante no dia de hoje. Ficamos muito orgulhosos de poder atender a região de Palmeiras. Teremos linhas que vão direto até o nosso terminal, fazendo o tempo de espera diminuir. Tempo é qualidade de vida", afirmou o prefeito de Suzano, Pedro Ishi. 

O Terminal está instalado na estrada do Koyama, 365, e será administrado pela concessionária Radial Transportes. O local irá proporcionar mais opções de trajetos, facilitando o acesso à estação de Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "Passou um filme na nossa cabeça vendo essa importante inauguração. A população de Palmeiras tem muito a ganhar com esse novo espaço", ressaltou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano, Claudinei Valdemar Galo. 

O projeto foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi. "Ninguém na vida faz nada sozinho. É uma alegria estar aqui hoje. Dentre essas obras, nós pensamos em várias transformações para a região de Palmeiras, uma região tão importante", declarou Ashiuchi. 

A inauguração também contou com a presença do deputado federal Márcio Alvino, que reforçou a parceria com a cidade. "Em 2016, nós assumimos um compromisso com a cidade de Suzano. Eu, como deputado federal, e o deputado André (do Prado), acompanhamos toda a transformação da cidade. Vemos as coisas acontecendo, o município se transformando com todos os recursos que colocamos na cidade de Suzano", salientou. 

Terminal 

A operação foi iniciada neste sábado e conta com as linhas iniciais 01EX|Expresso Palmeiras - Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte e 17TR|Palmeiras - Caulim; e também as linhas de passagem 12TR|Duchen e 16TR|Jardim Brasil. Nos finais de semana, haverá a linha Magic City, que atenderá o parque aquático saindo do Terminal Sul. Os itinerários podem ser conferidos no site http://radialtransporte.com.br.

O equipamento está alocado em um espaço de 1,2 mil metros quadrados e teve investimento de R$ 7.970.114,41, sendo R$ 6 milhões de recursos estaduais e R$ 1,97 milhão da administração municipal. 

Homenageado

O Terminal Sul presta homenagem a Jorge Ueno por sua atuação junto à comunidade oriental e pelos serviços prestados à administração municipal, onde atuou, entre outras funções, como tradutor e intérprete de prefeitos e vice-prefeitos em três ocasiões de visita ao Japão, na cidade de Komatsu, na província de Ishikawa (Ishikawa-ken).

Ao longo dos seus 68 anos de vida, completos no momento de seu falecimento, em 2017, Jorge Ueno foi presidente da Associação Nigiu-Go de Moços Fukuhaku; primeiro secretário do Conselho Deliberativo da Associação Cultural, Esportiva e Agrícola de Suzano; diretor da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa e Assistência Social; diretor da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo - Enkyo; e presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Palmeiras.

"É com muita emoção que eu estou recebendo essa homenagem para meu marido. Em nome da família Ueno, agradeço a todos. Façam bom uso do terminal", concluiu a esposa de Jorge Ueno, Machico Ichiara.
O evento também contou com a presença da primeira-dama, Déborah Raffoul; do vice-prefeito, Said Raful; o presidente da Câmara de Suzano, Artur Takayama; o diretor administrativo da Radial Transportes, Roberto Umada; dos familiares do homenageado, a família Ueno; além de vereadores e secretários. 

 

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