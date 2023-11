Terminal Norte de Suzano recebe exposição de miniaturas de ônibus

O Terminal Urbano Ver. Diniz José dos Santos Faria, o Terminal norte de Suzano, será palco de uma edição da ExpoMini, uma exposição de miniaturas de ônibus. Exposição acontece no dia 10 de novembro, das 10h às 17h, na plataforma C do Terminal.

A exposição contará com uma notável variedade de miniaturas, desde os modelos clássicos até os mais modernos, representando diferentes regiões do Brasil. Os colecionadores e artesãos presentes trarão peças únicas que refletem a rica diversidade dos ônibus brasileiros.

Além de apreciar as miniaturas expostas, os visitantes terão a oportunidade de interagir com os expositores, compartilhar histórias e conhecimentos sobre a paixão por ônibus.

A entrada é gratuita, proporcionando a todos a chance de explorar por completo a exposição, seja um entusiasta, colecionador ou apenas passageiro.