Terminal para pagamento de tributos e impostos é instalado no Centrus

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) de Suzano ganhou um novo equipamento. Trata-se de um terminal automático que recebe pagamentos de contas, impostos e tributos por meio de cartão magnético de todos os bancos e dinheiro. Além disso, a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças também vai disponibilizar na próxima semana mais três pontos de atendimento para quitação de débitos em guichê.

Em fase experimental, o terminal automático foi instalado no térreo do Centrus e já pode ser utilizado pela população. O equipamento tem como principal objetivo auxiliar os contribuintes no processo de quitação de tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Sobre Serviços (ISS) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Além dos pagamentos, que podem ser feitos com cartões de débito e com dinheiro – tanto em cédulas como em moedas –, o aparelho também permite que o contribuinte realize consultas de débitos, faça renegociação, emissão de segunda via de boleto e recarga de celular.

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Correa Viana, o novo terminal já recebeu testes, conta com uma interface de fácil acesso e com servidores municipais já qualificados para auxiliar a população em eventuais dúvidas sobre como proceder. “Nossa previsão é de que o ‘caixa automático’ esteja funcionando plenamente até o início da semana que vem. Inclusive, estamos estudando a possibilidade de disponibilizar outras funções, como a recarga de vale transporte”, explicou.

O chefe da pasta acredita ainda que o novo sistema ajudará a reduzir ainda mais a inadimplência no município. “Ao concentrar no mesmo local os diversos estágios na quitação de um débito, você valoriza o tempo das pessoas. A cidade de Suzano já oferece uma grande estrutura no Centrus para a resolução destes casos e este terminal de autoatendimento vai oferecer ainda mais eficiência aos usuários”, concluiu.