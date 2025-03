Terminal Rodoviário de Palmeiras está quase pronto

A construção do Terminal Rodoviário de Ônibus em Palmeiras está cerca de 90% concluída. A previsão é de que a obra seja finalizada neste semestre. O investimento total previsto é de R$ 7.970.114,41. O local será operado pela concessionária Radial Mais Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia.

O novo terminal tornará possível a conexão dos passageiros da região sul ao centro da cidade. Concentrando algumas das linhas que circulam no distrito de Palmeiras. O equipamento está sendo instalado na estrada do Koyama, em uma região de alta circulação de veículos do transporte público. Existem linhas intermunicipais, como a 215, que passam pelo local e ligam o centro de Suzano ao Terminal Rodoviário de Ribeirão Pires.

A Prefeitura de Suzano informou que no momento estão concluindo os serviços para o plantio da grama. Depois que essa etapa for finalizada, darão início ao trabalho de pavimentação. Até o momento, foram finalizados os serviços de: terraplanagem, fundação, estrutura de concreto armado e metálica, execução da guarita, instalação da cobertura, demarcação do viário e drenagem.

O local será operado pela concessionária Radial Mais Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia. O objetivo é proporcionar mais opções de deslocamento com os demais trajetos municipais. Além disso, buscam facilitar o acesso à Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM.)