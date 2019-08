Terra, buraco, lixo e vegetação alta, vicinais vão passar por manutenção

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano realizará manutenção nas estradas vicinais da cidade. Nos próximos dias, a Estrada do Tani será contemplada com serviços de cascalhamento (espalhar pedras na via). Outras ações de manutenção estão no estudo de planejamento da pasta.

O DS percorreu algumas estradas vicinais da cidade e constatou que o mesmo problema se repete em quase todas: buracos nas vias, vegetação alta e muito lixo.

A pior situação acontece na Estrada do Guaió, próxima a divisa com Poá. Em um trecho de asfalto da via, os buracos são enormes. Na parte de terra, o lixo toma conta dos acostamentos. Não é difícil encontrar móveis velhos, pedras e galhos queimados no local.

A situação crítica não se resume apenas à estrada.

Nas ruas do entorno, a reportagem viu até carro queimado. "Já brigamos muito, mas nada adianta, e já faz mais de cinco anos que isso acontece", afirma a cabeleireira Fernanda Silva, 23.

Estradas

Em outras estradas, como a do Tani, na região Sul, a quantidade de lixo na beira da via também é muito grande. Em alguns trechos da estrada, o esgoto corre a céu aberto e, para piorar a situação, a via sofre com alagamentos quando chove.

Joseane Baptista da Cruz, 40, diz que uma empresa já tentou realizar a limpeza na beira da via, mas foi multada. Assim, eles pararam de limpar, e a situação ficou mais crítica. "Alaga porque a água não tem para onde correr, e fica empoçada ali. É muito difícil andar na Estrada do Tani em dias de chuva", conta.

Sabesp

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) disse, por meio de nota, que enviou uma equipe para o local para analisar o caso e realizar as manutenções.

Milton dos Santos, 52, é motorista e circula por várias estradas vicinais de Suzano.

Apesar dos problemas no Tani, ele diz que a pior é a Estrada do Oura, que fica ao lado. "Tem muitos buracos, quase não dá para andar", disse.