Terreno para Terminal em Palmeiras será escolhido em 15 dias

O terreno para construção do terminal de ônibus em Palmeiras será escolhido dentro de 15 dias. Além de a planta do projeto do terminal ser finalizado nos próximos dias.

O anúncio foi dado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) após reunião com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM), na quinta-feira (22).

O terreno virá de uma doação, conforme disse o prefeito. Além disso, os secretários estão concluindo o projeto do terminal.

Sobre o terreno, Ashiuchi explicou que há dois locais possíveis para construção do terminal. “Hoje temos duas opções de terrenos. Uma delas é um local público e a outra opção, que é a melhor, viria de uma doação. Vale lembra que nenhuma terá custos para a cidade”, explicou o prefeito.

Ashiuchi enaltece a rapidez pela qual a atual gestão tem feito para realizar as diversas obras na cidade. “Está andando muito rápido. Tudo demorava muito antes, mas agora tem desenrolado. Temos diversas obras próximas de começar e concluir. Como o terminal em Palmeiras, a Marginal do Una, a Fatec ”.

Secretário

No começo de agosto, o secretário municipal de Transportes, Claudinei Galo, explicou sobre os benefícios que um terminal na região vai trazer. "Quem tem o cartão Bom, consegue facilmente fazer a integração. Mas quem paga em dinheiro precisa pagar duas vezes a passagem, se for trocar de ônibus. Acredito que com um terminal esse problema será solucionado, o que vai ajudar muitas pessoas”.