Testagem em taxistas terá que esperar recomendação do Ministério da Saúde

O projeto de testagem em taxistas - que está sendo implantado pela Prefeitura de Sorocaba- na cidade que fica no Interior do Estado - não será realizado pela Prefeitura de Suzano. Ele terá que aguardar recomendação do Ministério da Saúde.

A ação foi divulgada pela administração sorocabana no último dia 22. Taxistas, motofrentistas, motoristas e entregadores por aplicativo realizaram um cadastro e foram testados até terça-feira (1º).

Consultada sobre se realizaria ação parecida, a Secretaria de Saúde de Suzano informou que o cronograma de testagens de coronavírus (Covid-19) na cidade "segue as diretrizes do Ministério da Saúde" e que "não houve orientação de ações específicas voltadas ao grupo de profissionais taxistas", deixando claro que só realizará ação semelhante se o Ministério recomendar.

Ruim para os taxistas da cidade, que gostaram da iniciativa da Prefeitura de Sorocaba e desejam que isso seja implantado também em Suzano.

Para Antonio Pedro, 63, que trabalha na função há mais de 25 anos no Posto 1, a ação seria importante, já que os motoristas lidam diariamente com o público.

"Acho a ideia boa, porque a gente leva passageiros todos os dias. Apesar de ter medo de fazer e testar positivo, na pandemia, um ajuda o outro", afirmou.

"É uma ideia muito positiva. Tudo o que vier para minimizar os efeitos da pandemia, é bem-vindo. Se a Prefeitura fizesse, seria ótimo, e a testagem é importante para isso", opina Cirilo Rodrigues, taxista há cerca de 10 anos.

Ele ainda disse que vê poucas campanhas para combate ao coronavírus na cidade. "Não tem faixas ou algo do tipo para informar".

O motorista de táxi Cícero Sabino, 51, diz que o vírus é "muito complexo" e que as pessoas têm que se ajudar. Ele já realizou o teste uma vez, e vê a ideia como "viável" para os profissionais e para a população no geral.

"Não tem como saber qual é a realidade deste vírus. É muita incerteza, então todos têm que estar juntos, lado a lado, para conseguirmos vencer. Acho a ideia muito viável. O que tiver para melhorar essa situação, é viável. Seria bom para todo mundo. Na verdade, acho que o que está sendo feito é pouco, não só para taxistas, mas para a população no geral", disse.