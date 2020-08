Teste em massa da Covid pode chegar a 39,5 mil alunos e 2,2 mil professores

O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que o Governo do Estado planeja realizar a testagem em massa para identificar anticorpos da Covid-19 em alunos, professores e funcionários das escolas da rede. Só em Suzano, caso o planejamento seja mantido, cerca de 39,5 mil alunos e 2,2 mil professores deverão passar pelos testes.

De acordo com o Gorinchteyn, os resultados obtidos através da testagem poderão direcionar “estratégias adicionais” nas unidades escolares para conter o avanço da doença e garantir uma volta as aulas com segurança para toda a comunidade escolar.

Ainda segundo o secretário, o planejamento está sendo realizado em conjunto com a Secretaria Estadual da Educação, chefiada pelo secretário Rossieli Soares.

A testagem teria como finalidade estabelecer, para cada região, estratégias específicas para as medidas sanitárias que estão sendo adotadas por cada escola, individualmente.

Para a diretora-executiva do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), Ana Lúcia Ferreira, o anúncio de uma possível testagem em massa de alunos e professores não passa de uma promessa.

“Eu só acredito vendo, quando o Estado vier e fizer a testagem em todos. Para mim, isso é apenas uma promessa que não será cumprida. Desde que começou a pandemia, não foi feito nenhum levantamento na educação, os professores não foram consultados para nada”, pontua a diretora.

Autonomia das prefeituras

Na última quarta-feira (19), o vice-governador Rodrigo Garcia, confirmou que as prefeituras terão autonomia para decidir se vão acompanhar ou não o cronograma previsto pelo Estado para o retorno das aulas na rede pública e privada. A previsão é de que as unidades estaduais possam reabrir parcialmente para aulas de reforço, recuperação e atividades opcionais a partir do dia 8 de setembro.O retorno oficial das aulas está previsto para o dia 7 de outubro, o que só ocorrerá caso 80% das regiões do Estado estejam há 28 dias consecutivos na fase amarela do Plano São Paulo. A retomada será gradual, com apenas 35% dos alunos na primeira etapa.