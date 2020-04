Teste rápido custa até R$ 280; resultado sai em 30 minutos nas clínicas

O valor dos testes rápidos para coronavírus variam em até R$ 100 em Suzano. Conforme apurou o DS, em clínicas e laboratórios da cidade é possível encontrar o teste por R$ 180 e R$ 280. O resultado sai em 30 minutos.

De acordo com os estabelecimentos, houve uma alta na demanda nas últimas semanas. Entretanto, a disponibilidade do teste na rede privada ainda é baixa.

Das 5 clínicas e laboratórios procurados pela reportagem, duas tem testes rápidos para a doença, e uma dessas iniciou os procedimentos ontem.

As demais unidades disseram que não tem os testes disponíveis para realizar o diagnóstico e que ainda não há previsão para adquirir os testes.

Dois dos estabelecimentos reiteram que a disponibilidade dos testes é essencial para os hospitais, o que explica a falta dos testes na rede particular da cidade.

Ao todo 17 testes foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Os testes disponibilizados por esses dois laboratórios de Suzano, são os chamados testes rápidos, isso porque é possível ver o resultado em 30 minutos. Esse teste é feito a partir de uma amostra de sangue que procura os anticorpos produzidos pelo organismo: o IgM e o IgG.

Esse primeiro é considerado pelos médicos como um marcador para a fase mais aguda da doença e pode ser detectado entre 5 e 7 dias após a infecção. O segundo anticorpo é o que permanece circulando pelo organismo após o contágio, e significa que a pessoa já foi infectada pelo Covid-19.

Outro teste

Além do teste rápido, outro teste também é utilizado para detectar o coronavírus no organismo. Chamado de RT-PCR, ele utiliza a biologia molecular para realizar o diagnóstico. Nesse teste, uma amostra da secreção nasal é retirada e levada ao laboratório para análise minuciosa da presença de material genético de Covid-19.

Rede pública

De acordo com a reportagem publicada pelo DS no dia 3 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Suzano adquiriu quase mil testes rápidos do novo coronavírus. Segundo a pasta, o prazo para a chegada dos testes vai depender do andamento do processo. É esperado que os testes cheguem para a municipalidade ainda na primeira quinzena de abril.