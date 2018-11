Thomaz Fidalgo, o Papai Noel, dá início aos trabalhos natalinos

As crianças já podem comemorar a volta do Papai Noel para mais um Natal em Suzano. Faltando menos de um mês para a data, o aposentado Thomaz Fidalgo retomou assento no trenó motorizado para visitar escolas e instituições levando magia e mensagem de renovação das esperanças para um mundo melhor.

Não bastasse a caracterização típica, a casa de Thomaz, na Vila Amorim, também é a verdadeira residência do Papai Noel, que neste ano recebeu um novo personagem no presépio gigante feito com materiais recicláveis- o Anjo Gabriel. Todo trabalho de decoração é previamente planejado e executado durante o ano. "Em janeiro eu já fico pensando no Natal e o que pode ser melhorado do ano anterior. Cada novo personagem (do presépio) leva cerca de três meses para fazer. Em setembro, já deixo tudo pronto e no final do ano a agenda é lotada. Eu me dedico como se fosse um Carnaval".

APOIO

O apoio e parceria da esposa, Rita de Cássia Ruhl Fidalgo, que também atua como Mamãe Noel em algumas das aparições do Bom Velhinho, é essencial para o cumprimento da agenda atribulada de Thomaz. As atividades na cidade já começaram na última quarta-feira, com visitas às escolas no Jardim São José.

Há mais de duas décadas de trabalho no Natal, o Papai Noel da Vila Amorim diz que todo esforço é gratificante.

Momentos marcantes desta empreitada fizeram mais sentido à vida de Thomaz. As aparições em hospitais e instituições são sempre difíceis para Noel. "A gente encontra muitas pessoas enfrentando barreiras da doença, ou em fase terminal. Eu falo de esperança com os debilitados, eu preciso encontrá-las e levar minha presença, senão sou eu quem fica doente". Em contrapartida, o abraço das crianças nas escolas é um dos maiores prazeres.

"É uma riqueza que nunca vou superar", conta ao mostrar a coleção de cartinhas que recebe dos pequenos.

HISTÓRIAS EMOCIONANTES

Histórias emocionantes reproduzidas nas correspondências ao Velhinho levam Thomaz às lágrimas. "São 20 anos de cartas, eu seleciono algumas e realmente tento ajudar com o que posso", diz ao recordar que já recebeu até pedidos de cachorrinhos de estimação e cesta básica.

"Uma vez, com a colaboração de amigos, fizemos uma recepção a uma menina de Ferraz de Vasconcelos que relatou passar dificuldades em casa. Levamos roupas e comidas de ceia natalina, soltamos rojões e fizemos carreata. Conversei com o pai dela, que pensava em se matar devido à condição financeira da família. Mostrei que a vida vale à pena, que Deus nos deu oportunidade e que somos fortes. Este foi um dia muito marcante".