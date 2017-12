Time do Emprego forma mais de 300 alunos e recoloca 73 profissionais no mercado de trabalho

O Programa Time do Emprego, colocado em prática pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Suzano, formou mais de 300 suzanenses e recolocou 73 profissionais no mercado de trabalho somente neste ano. Os dados foram divulgados pelo representante do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Suzano, Wilson Alves Francisco, na tarde desta segunda-feira (4) durante formatura de mais de 40 alunos, realizada no auditório Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

A cerimônia oficial também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, André Loducca; do secretário de Meio Ambiente, Carlos Watanabe; e do diretor da Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho, Geraldo Oliveira.

O grupo, formado por mais de 40 pessoas, frequentou o curso que foi ministrado de graça, durante três meses. No período, os alunos foram preparados para conquistar uma vaga no competitivo mercado de trabalho, de acordo com suas habilidades, conhecimentos, interesses e valores. O Time do Emprego existe em Suzano desde 2011 e concluirá 2017 formando mais de 50 turmas.

Os formandos desta turma fazem parte da equipe da Frente de Trabalho, dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade e dos condomínios Paulista I e II. “Ao longo de 12 semanas, lições teóricas e práticas sobre como se preparar para o mercado de trabalho foram ministradas, com direito a técnicas para serem utilizadas em entrevistas e na confecção de currículo profissional, ao passo em que foram desmitificados processos de seleção aplicados atualmente. O Time do Emprego é um programa que vai até a pessoa que mais precisa de uma assistência para alcançar o emprego”, destacou o líder do PAT de Suzano.

Durante a formatura, alguns dos alunos compartilharam depoimentos sobre a jornada de aprendizado, não deixando de elogiar o empenho e a dedicação dos professores, que os ajudaram a superar limitações e a reforçar a autoestima e o espírito empreendedor.

Representando o prefeito Rodrigo Ashiuchi, Loducca frisou que a perseverança dos participantes do “Time do Emprego” deve ser constante, sobretudo no momento de crise pela qual passa o País:

“Desejo que vocês saiam daqui, não apenas com a certeza de que estão preparados para os desafios que vão enfrentar no mercado de trabalho, sobretudo agora, quando o país passa por grave crise econômica. Hoje, vocês não são mais desempregados, mas, sim, pessoas disponíveis ao mercado; pessoas que as empresas e o comércio precisam para voltar a crescer”, acrescentou o secretário de Desenvolvimento Econômico.