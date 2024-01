Tirar carteira de motorista varia de R$ 1,5 mil a R$ 1,9 mil em Suzano

Tirar a categoria B da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) varia de R$ 1,5 mil a R$ 1,9 mil, em Suzano.

O prazo para tirar a habilitação de carro demora de três a quatro meses, a depender da disponibilidade do aluno.

Os preços incluem, além da taxa da própria escola, o Centro de Formação de Condutores (CFC), exames médico e psicotécnico, taxa de exames teórico e prático e a taxa de emissão.

Na autoescola Ômega, localizada na Rua Benjamin Constant, o preço é R$ 1.100. Com os custos de CFC, exames e taxas, o valor total na autoescola fica R$ 1.577. De acordo com a escola, o tempo médio de conclusão do processo é de três a quatro meses

A autoescola Mazzi, localizada no Jardim Santa Helena, tem o valor estipulado em R$ 1.500, incluindo o CFC.

Com o pagamento de exames médico, psicotécnico, prático e teórico e a taxa de emissão, o preço chega a R$ 1.977,24. O tempo para finalizar todo o processo na autoescola depende da disponibilidade do aluno.

Outra autoescola que preferiu não se identificar, cobra R$ 850 para tirar a carteira de carro, a taxa inclui as matrículas e aulas práticas.

O valor chega a R$ 1.627 com as outras taxas. A autoescola coloca, em média, três a quatro meses para concluir todo o processo

Na autoescola HD sai por R$ 1.200 para tirar a carteira B, a escola inclui matrícula e curso teórico. Com as outras taxas do processo o valor chega a R$ 1.677.