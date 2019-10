Tiro de Guerra de Suzano agora também tem aulas de Lian Gong

Suzano agora tem um novo ponto de prática de Lian Gong. Interessados em participar das atividades da tradicional ginástica oriental têm à disposição agora as dependências do Tiro de Guerra, no bairro Chácara Faggion, às terças e quintas-feiras, às 8 horas. Basta chegar e fazer as aulas, como já acontece em outros pontos da cidade. Atualmente, são mais de 3 mil praticantes na cidade, por meio de uma parceria entre a administração municipal e a Associação Cultural Chinesa de Suzano firmada há 22 anos.

A abertura do novo local foi marcada por uma aula inaugural e pela entrega de certificados a 50 novos monitores da ginástica na manhã desta terça-feira (29/10). O evento, inclusive, contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi. Também estiveram presentes o vice-presidente da Associação Cultural Chinesa de Suzano, Diego Tung, os diretores da entidade André e Elian Chiang, o chefe de Instrução do Tiro de Guerra, subtenente Erivaldo de Oliveira Sales, e a secretária da Junta de Serviço Militar, Sônia Hernandes.

“Sem dúvida, este será um espaço muito bem utilizado, aberto a todo o público que quiser participar. É um orgulho para nós sermos referência nesta ginástica oriental que faz tão bem ao corpo e à alma. Por isso, agradeço a parceria que a Prefeitura de Suzano tem com a Associação Cultural Chinesa e também a disposição dos responsáveis pelo Tiro de Guerra de abrirem suas portas à população. Para nós é uma satisfação e um prazer proporcionar qualidade de vida e melhoria da autoestima”, destacou o prefeito.

O Lian Gong, com seus movimentos lentos que mexem com todo o corpo do praticante, é realizado em 35 pontos da cidade, sempre pela manhã. Quem tiver interesse pode obter mais informações sobre locais e horários pela Internet, acessando a página www.facebook.com/associacaoculturalchinesasuzano ou enviando uma mensagem para associacaochinesasuzano@gmail.com. A maior parte dos participantes é do público da melhor idade, mas a atividade é aberta a pessoas de todas as faixas etárias.