Tiro de Guerra realiza divulgação da Campanha do Agasalho no centro expandido

A solidariedade segue aquecendo os corações em Suzano. Cerca de 70 atiradores do Tiro de Guerra (TG 02-081) de Suzano realizaram na última quarta-feira (14/05) uma ação de panfletagem e conscientização sobre a “Campanha do Agasalho 2025” pelas ruas de bairros do centro expandido. Eles orientaram os moradores sobre como participar da campanha, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, e informaram que retornarão às ruas do bairro neste sábado (17/05) para realizar a coleta das doações.

A iniciativa, segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, tem como objetivo garantir que roupas e cobertores em bom estado cheguem a famílias em situação de vulnerabilidade antes do inverno. Ela destacou a importância da atuação dos jovens atiradores, que além de colaborarem com a arrecadação, ajudam a criar uma cultura de empatia e engajamento social.

A iniciativa dá continuidade às atividades práticas da campanha, lançada no último dia 25 e que tem como tema “Cubra Suzano de amor”. Na ação desta quarta-feira, os atiradores distribuíram panfletos informativos e esclareceram dúvidas dos moradores sobre o que pode ser doado. O Fundo Social reforça a importância de que todas as peças estejam limpas, em bom estado de conservação e apropriadas para o frio, como agasalhos, blusas, calças, meias, calçados fechados e cobertores.

“A colaboração dos atiradores do Tiro de Guerra é essencial não só na coleta de roupas, mas principalmente na mobilização da sociedade. São jovens que vão às ruas com um propósito: incentivar a solidariedade e lembrar a todos da importância de ajudar quem mais precisa, especialmente durante o inverno”, afirmou Déborah.

A campanha pretende arrecadar ao menos 150 mil peças nesta edição. Os itens passarão por uma triagem antes de serem selecionados aos bazares solidários, que serão organizados nos quatro cantos da cidade.

Além da arrecadação, a campanha também busca promover a conscientização sobre a importância do cuidado com o próximo. “Mais do que roupas, estamos oferecendo cuidado, acolhimento e dignidade. Nosso apelo é para que todos participem, com generosidade e responsabilidade, ajudando a transformar o inverno de muitas famílias em um período mais seguro e humano”, finalizou Déborah.

