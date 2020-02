Ações TJ confirma reforma ‘pontual’ no Fórum; cidade tem 118 mil processos Com relação aos outros itens, não há, no momento, previsão de instalação de novas unidades ou nomeações de servidores

Por De Suzano 02 FEV 2020 - 14h00

Fórum acumula total de 118 mil processos Foto: Sabrina Silva/DS O Tribunal de Justiça do Estado informou ao DS que “há previsão de reformas pontuais no edifício do fórum ainda neste semestre”. A intervenção se destina a reparos no telhado. Apesar da possibilidade de reforma, “não há, no momento, previsão de instalação de novas unidades ou nomeações de servidores para a comarca”. “Com relação aos magistrados, informamos que todas as varas de Suzano contam com juiz titular designado”, informou a assessoria de imprensa da TJ. Suzano tem, ao todo, 118.582 processos, sendo nas seguintes áreas: Cível (25.159), Criminal (14.439), Juizado (6.417), Anexo Violência doméstica ( 3.874) e execução fiscal) (68. 693). Em 2015, as obras de reforma do Fórum de Suzano foram finalizadas. Na época, com investimento de R$ 450 mil, foram realizados serviços de pintura geral, substituição de piso, adequação de alguns ambientes, entre outros. O projeto de reforma foi elaborado pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Assuntos Urbanos. Além da reforma, anteriormente o Fórum de Suzano já havia recebido obras para a construção de um Anexo.

Leia Também