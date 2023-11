TJ nega recurso a Candido em processo de improbidade; ex-prefeito vai recorrer

“Vamos buscar, de modo estratégico, todos os recursos disponíveis”, disse Candido, em entrevista ao DS, nesta terça-feira (14).

A decisão do TJ determina a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e a obrigação de ressarcimento de R$ 304 mil.

“Existe essa sentença e existem recursos. Vamos apresentar os argumentos, todos os dados da legislação. Vamos discutir até o valor da multa”, explicou.

Ele ainda é enfático ao dizer que “no nosso entendido não cabe uma decisão desse tamanho”.

Candido ainda reforçou que está tranquilo quanto aos próximos passos “pois tem uma boa estratégia jurídica”.

“Já contava com isso. Nunca faço um cálculo político sem contar com todas as possibilidades”, finalizou.

O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo negou recurso impetrado pelo ex-prefeito Marcelo Candido (PSOL) contra a condenação por improbidade administrativa. A Justiça considerou ilegal a prorrogação de um contrato emergencial de serviços de limpeza urbana e saneamento, em 2007. Apesar da decisão, Candido garante que vai disputar a eleição em 2024. Para isso, deve recorrer da decisão. Como o caso não é na esfera eleitoral, o ex-prefeito está confiante na possibilidade da disputa.