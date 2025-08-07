Toda grande orquestra precisa de um maestro. Mas quem rege a sua vida? Você ou seus medos?

A vida é como uma grandiosa orquestra. Cada um de nós é o maestro, e nossa jornada é a sinfonia que tocamos todos os dias. Porém, assim como em qualquer concerto, a harmonia entre os diferentes instrumentos é crucial para que a melodia se revele na sua melhor forma. Não se pode ter uma orquestra sem um maestro, assim como não podemos viver de maneira plena e realizada sem uma direção clara e consciente. Descubra suas notas ocultas, os bloqueios invisíveis que silenciam seu potencial e redefina seus significados

Mas quem é o maestro da sua vida? Você, com suas decisões, suas escolhas e suas intenções? Ou são os seus medos e inseguranças que regem o seu caminho? Este é o grande questionamento que nos move ao longo da nossa jornada de autoconhecimento e autorrealização.

Na metáfora musical que a RYKI Mentoria para Alta Performance propõe, a sinfonia da autorrealização representa a nossa capacidade de nos alinharmos com o nosso verdadeiro propósito. Para alcançar essa harmonia, é preciso reconhecer que somos nós quem devemos regir nossas vidas, não deixando que os ruídos do medo, da dúvida ou da procrastinação nos desviem da nossa própria melodia.

E para criar uma experiência harmônica e inesquecível, o maestro Lelis Gerson regerá sua orquestra nesta palestra, ao vivo.

Palestrantes:

Yoshio Kimura

Ex-atleta e técnico de alto rendimento, empresário, mentor comportamental e coach de alta performance.

Fundador da RYKI Alta Performance, é especialista em resiliência, autodisciplina e desenvolvimento humano. Traz a força do esporte, a visão do empreendedorismo e a profundidade do autoconhecimento para provocar transformações reais.

Emilly Kageyama

Sócia da RYKI Alta Performance, mentora e coach em comunicação de alta performance.

Com trajetória como Miss, modelo e apresentadora, Emilly é especialista em expressão estratégica e imagem pessoal. Une carisma, elegância e técnica para ajudar pessoas a se comunicarem com autenticidade, impacto e influência.

Participação Especial:

Lelis Gerson

Orquestra (ao vivo)

Dia: 21 de agosto de 2025

Horário: às 19 horas

Local: Instituto Only Way

Av. Júlio Simões, 2000, Jardim Santa Teresa, Mogi das Cruzes