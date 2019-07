Tokuzumi pede desfiliação do PSDB; partido tucano vai lançar pré-candidato

O ex-prefeito de Suzano, Paulo Tokuzumi, pediu desfiliação do PSDB, e o diretório tucano informou à Justiça Eleitoral. O pedido é datado do dia 7 de junho. O ex-prefeito estava filiado ao partido tucano desde o dia 5 de outubro de 2011. No ano seguinte disputou a eleição municipal.

“O Tokuzumi foi importante para o partido, mas disse que preferia deixar o PSDB”, disse o presidente do Diretório tucano, Isaías Martins da Silva, acrescentando que a sigla está renovando “seus quadros” na cidade.

O secretário-geral do PSDB, João Antônio de Sousa, o Ceará, afirmou que o partido está organizado, em Suzano.

Sobre as eleições, Ceará afirmou que existe uma resolução do partido no Estado para que os diretórios e comissões provisórias encaminhem até o dia 1º de agosto um relatório preliminar sobre as possíveis candidaturas a prefeito, a chapa de vereadores e o quadro político atual.

“Com certeza, o PSDB de Suzano vai ter candidato”, afirmou, sem citar nomes.

Segundo o DS apurou nos bastidores, o ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Suzano (2016), Israel Lacerda Filho, é o principal nome para ingressar no partido tucano e disputar as eleições.

A decisão do PSDB, no entanto, só deve ser tomada nos próximos dias, com a possibilidade da realização de evento de novas filiações do partido.

O partido, em Suzano, inclusive vem mantendo bom relacionamento e contato com a executiva estadual. O apoio do governador João Doria (PSDB) também será importante para que as diretrizes do partido sejam tomadas para as eleições do próximo ano, segundo o presidente do diretório em Suzano.