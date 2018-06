Torcedores de Suzano festejam primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo

Os torcedores de Suzano festejaram nos bares, restaurantes e, até mesmo, em academias com a vitória árdua do Brasil, de 2 a 0, contra a Costa Rica. A comemoração só veio aos 45 minutos do 2º tempo, quando o meia e destaque da seleção nesta Copa do Mundo, Philippe Coutinho, abriu o placar. O camisa 10 brasileiro, Neymar, tratou de deixar a celebração ainda melhor, ao fazer o segundo gol no último minuto de jogo.

Mesmo com a conquista, os torcedores afirmaram que o Brasil precisa de mudanças – táticas e jogadores – para passar de fase confiante e bater de frente, na fase mata-mata, com seleções tradicionais da competição. Eles acreditam que o hexacampeonato virá e em grande estilo.

Se o pensamento dos torcedores após a vitória contra a Costa Rica já estava lá na frente, na final da Copa, no início do jogo as expectativas eram diferentes. Vendo uma partida truncada no 1º tempo, sem muitas chances de gols, os suzanenses expressavam uma mistura de sentimentos. A ansiedade e o nervosismo eram os principais. Tinha de tudo, mão na boca, coçada na cabeça e olhos fixos na televisão para não perder cada lance.

Na Pizzaria Pague Pouco, por exemplo, o sapateiro Jorge Luiz de Souza, que deu uma escapada do trabalho para assistir o jogo, comentou que a seleção precisava mostrar o seu futebol, com mais ataques perigosos. “Está equilibrado. Tanto o Brasil quanto a Costa Rica estão bem tocando a bola. É um adversário forte, mas somos superiores. Pelo empate do primeiro jogo, a seleção brasileira deveria ter feito pelo menos um gol nos primeiros 45 minutos. Tem que arriscar mais”, argumentou.

Na academia Crossfit Suzano, alunos também assistiam à partida juntos e reclamavam do resultado do 1º tempo. O torcedor Renato Nascimento Correa disse que faltava mais entrosamento entre a equipe e que o técnico Tite deveria mexer nas peças. “Muito devagar o time. Precisam se mexer mais e tocar a bola. A entrada do Renato Augusto e do Douglas Costa seria uma boa”.

E parece que a seleção e o treinador ouviram os pedidos. No início do 2º tempo, Tite fez mudanças ousadas, como tirando volante para colocar atacante, e deu certo. O Brasil melhorou e buscou o gol a todo o momento. Keylor Navas, goleiro costa-riquenho, estragava as comemorações de gols com grandes defesas. Mesmo com outra atitude em campo da seleção, tudo parecia que terminaria da mesma forma que começou.

Porém, a estrela de Coutinho apareceu. Depois de uma jogada na lateral do campo e disputa na área, a bola sobrou para ele bater de bico e fazer o primeiro gol do Brasil no jogo, além da fazer a festa dos torcedores.

No Boteco Helena, Centro de Suzano, mais de 80 torcedores gritavam, pulavam e comemoravam com o gol. Entre eles estavam os primos Pedro Castro e João Pedro Moreira de Castro. “Voltamos com cara nova no 2º tempo. A seleção tomou iniciativa e buscou o gol. Merecemos a vitória. Brasileiro nunca desiste e sempre acredita que vai vencer e chegar até a final da Copa do Mundo”, enfatizou João.

A festa ficou mais intensa, minutos depois, quando Neymar fechou o placar. A agente de relacionamento Yasmin Mariano disse que se os jogadores tivessem caprichado nas finalizações, a comemoração seria ainda maior. “Erraram muitos gols bobos, que podiam ter dado uma goleada. Mas está bom e agora é comemorar”, completou.