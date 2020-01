Trabalhadores dos Correios ameaçam greve para o fim do mês

Mais de 500 mil correspondências podem ficar sem entrega no Alto Tietê. Trabalhadores dos Correios estudam a possibilidade de entrar em greve no fim do mês.

As informações são de Milton de Jesus Miguel, diretor da base do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo (Sindect), no Alto Tietê.

A principal reclamação dos trabalhadores é o valor pago na coparticipação do plano médico. Segundo Milton, alguns trabalhadores têm optado por sair o plano de saúde por não conseguir arcar com os custos de exames e outros procedimentos como internações .

Os lideres sindicais da categoria se reunirão hoje (15) e amanhã (16) em Brasília para tratar sobre o tema.

Milton disse que, tendo em base última greve do realizada pelos trabalhadores da categoria, entre 70 e 80% de efetivo deve aderir a greve.

Ele também destaca a diferença salarial entre os Correios e outras companhias estatais. “É a estatal que menos ganha em relação ao salário”, completa.

A reportagem do DS esteve nas agências dos Correios na cidade de Suzano em busca de informações sobre a possivel greve, mas não encontramos nenhum aviso sobre a possível paralisação.

Os funcionários da estatal também entraram em greve ano passado. Eles reivindicavam que o reajuste salarial fosse de acordo com a inflação, que na época era de 3,84%, além da manutenção de benefícios.

Em novembro do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, suspendeu com uma liminar a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), uma sentença normativa que incluía questões sobre o plano de saúde.

Segundo Milton, caso não haja acordo entre os Correios e seus funcionários, há a previsão de que a categoria entre em greve nos dias 29 ou 30 de janeiro.