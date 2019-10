Trabalhadores pedem acordo para pagamento de dívidas

Trabalhadores ligados ao Sindicato dos Trabalhadores Têxtil e da empresa Tsuzuki, de Suzano, rejeitaram a proposta da empresa.

O sindicato organizou uma assembleia na tarde de ontem na sede do Sindicato para tratar de atrasos salariais e acordos trabalhistas não pagos à, aproximadamente, 400 trabalhadores, de acordo com a advocacia do Sindicato.

A empresa propôs que até fevereiro do ano que vem apresentaria uma forma de pagar os trabalhadores. Contudo, o público presente rejeitou.

Uma nova assembleia deverá ser organizada para a próxima segunda-feira para que a Tsuzuki apresente propostas aos trabalhadores.

A empresa deve apresentar um bem patrimonial para que a dívida com os trabalhadores seja sanada. A 1ª Vara do Trabalho de Suzano, representada pelo juiz Richard Wilson Jamberg, acompanha a situação.

O juiz quer a garantia efetiva de que a empresa pague o que deve aos trabalhadores. Ele afirmou que uma garantia patrimonial real pode garantir isso. “Se for oferecido um bem patrimonial, é uma garantia de que os créditos trabalhistas serão cumpridos, porque tem como pagar”.

“Torcemos para a saúde econômica da empresa, do cumprimento da dívida”, emendou.

O dono da empresa, Seiji Tsuzuki, informou que quer garantir e assegurar os direitos dos trabalhadores. “Avaliaremos todas as opções para levantarmos recursos, conseguirmos investidores e pagar as dívidas”.

A defesa da Tsuzuki deverá apresentar na próxima assembleia uma alternativa para resolver a situação, como planilhas e valores, além do bem patrimonial para garantir a efetividade de que os trabalhadores serão pagos.