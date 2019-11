Trabalho escolar é premiado na Residência Consular Francesa

O estudante João Lucas Ardachnikoff, aluno do 5º ano da EMEF Professora Sônia Maria da Fonseca, de Salesópolis (SP), foi recebido na última quinta-feira (14), na Residência Consular Francesa, em São Paulo, pelo mérito de ter desenvolvido um aquário utilizando recicláveis plásticos. O trabalho de sala de aula do estudante representou um apelo à proteção da vida marinha.

A ação, chamada de "Ao Redor da Ibero América", foi realizada por meio de uma parceria entre a Suzano e a empresa Veolia América Latina, que incentiva a conscientização de preservação ambiental por meio da reciclagem. "A Suzano acredita muito no papel da educação como agente de transformação da sociedade, por isso não medimos esforços para apoiar ações como esta, que resultam em legado para as comunidades", afirma Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Assim como João Lucas, alunos de cinco escolas de Salesópolis também participaram da iniciativa e deram asas a imaginação ao ilustrar o tema "Reciclagem e Reutilização de Plásticos". Dentro da sala de aula, os professores trabalharam a conscientização sobre a importância do descarte correto dos resíduos, mostrando diferentes formas de utilizar a reciclagem de maneira responsável e criativa.

"Para nós foi muito gratificante ver o empenho dos alunos, dos professores e dos gestores das escolas no desenvolvimento deste trabalho. O destaque nacional conquistado pelo empenho do João Lucas motivou ainda mais os alunos a difundirem ações importantes sobre a preservação do meio ambiente", afirma Bernadete da Penha de Souza, coordenadora de projetos da Secretaria de Educação de Salesópolis. Como parte da premiação, o estudante também teve a oportunidade de conhecer o Oceanário de Cartagena, na Colômbia, e participar de atividades pedagógicas relacionadas à preservação do meio ambiente. "Esta iniciativa nos deu uma visão geral do que está acontecendo no mundo relacionado à preservação ambiental, principalmente sobre a vida marinha. Comecei fazendo a minha parte e agora tenho uma responsabilidade maior, a de conscientizar mais pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente", explica João Lucas.