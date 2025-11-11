Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/11/2025
Cidades

Trabalho social de Sueli Eguchi é destacado em sessão solene

Sueli recebeu o Título de Cidadã Suzanense na sexta-feira (7)

10 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Trabalho social de Sueli Eguchi é destacado em sessão soleneTrabalho social de Sueli Eguchi é destacado em sessão solene - (Foto: Wanderley Costa)

Sueli Eguchi, que recebeu o Título de Cidadã Suzanense na sexta-feira passada (7), teve o seu trabalho social destacado durante a entrega da homenagem na Câmara de Suzano.

Autor do decreto legislativo, o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), disse que Sueli Eguchi chegou a Suzano ainda menina, com 4 anos de idade, e que “fez de cada etapa da sua vida uma oportunidade de servir”. Ele relembrou a atuação da homenageada no Fundo Social de Solidariedade, ao lado da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, e atualmente à frente do Centro de Convivência da Melhor Idade, ao lado da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, bem como a realização da Gincana da Melhor Idade, que segundo o parlamentar é uma “iniciativa que nasceu de um olhar atento” de Sueli. “Juntos, transformamos essa ideia em lei, garantindo que essa celebração permaneça oficialmente no calendário de eventos do município”, disse Takayama, referindo-se à lei municipal 5.673/2025, de sua autoria. “Hoje, Suzano te acolhe de forma oficial como filha. Essa cidade é sua porque você já era dela há muito tempo!”

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Débora Raffoul Ishi, declarou que Sueli é uma grande inspiração. “Tenho a honra de aprender todos os dias com ela”, afirmou. Já a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi, disse que a homenagem foi mais do que merecida. “Sueli já fez muito e continua fazendo pela cidade”, ressaltou.

O secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo Rodrigo Ashiuchi, ex-prefeito de Suzano, disse que Sueli é uma grande parceira da cidade e relembrou a participação dela em campanhas do Fundo Social e em distribuição de alimentos e roupas em situações de enchentes. O prefeito Pedro Ishi (PL) destacou que é motivo de orgulho contar com o trabalho de Sueli na Prefeitura.

A homenageada revelou que foi ensinada pelos pais a sempre exercer a solidariedade. Ela também disse que as primeiras-damas com quem trabalhou foram “grandes mestras” que incentivaram seu o trabalho. “Sou só um instrumento, um soldadinho que faz acontecer as coisas. Tive muita gente que me ajudou”, disse ela, agradecendo aos familiares e colegas de trabalho.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, Maria Margarida Mesquita, e o chefe de instrução do Tiro de Guerra, 1º sargento Vinicius Emiliano dos Santos, também compuseram a mesa solene do evento.

