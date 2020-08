Trabalhos de recuperação viária continuam na Vila Figueira

Os trabalhos de recuperação viária continuam na região da Vila Figueira. Desta vez, estão sendo beneficiadas as ruas José Guilherme Pagnani e Maria Edvan de Oliveira Ignacio, que passam por aplicação de massa asfáltica, implantação de sarjetões e correção de guias e sarjetas.

As ações integram um conjunto de melhorias na infraestrutura do bairro realizadas desde março pelas empresas MDR Construtora e Pavimentação e Oestevalle Pavimentações e Construções, com acompanhamento da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano. O investimento é de R$ 2.604.777,83, por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil.

No total, oito vias da Vila Figueira integram esse pacote. Também estão previstos trabalhos de sinalização vertical e horizontal e de manutenção da iluminação pública.

Anteriormente, foram revitalizadas as ruas Professor Roberto David e Antonio Augusto Claro, em março e maio, respectivamente. Na primeira foram feitas correções de guias e sarjetas e operação tapa-buraco. Já na segunda houve fresagem e aplicação de nova camada asfáltica.



Outras quatro ruas estão no cronograma para receber melhorias: Kaneji Kodama, Pedro Cirilo Sanches, Rivaldo Venâncio da Silva e Francisco Cabrera Gomes. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos totalmente até o início de 2021.

“Estamos na metade do programa de revitalização de ruas da Vila Figueira, com um bom desempenho das equipes. Esperamos antecipar e terminar ainda neste semestre, desde que tenhamos as condições climáticas favoráveis”, afirmou o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.