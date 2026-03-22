Trajetória do deputado José Candido é retratada em livro

A história e trajetória de vida do ex-deputado estadual e ex-vereador de Suzano José Candido é retratada em um livro escrito por seu filho, Marcio Candido. O autor do livro, entitulado “O que a vida me ensinou - a história do deputado José Candido”, esteve no DS Entrevista na última semana.

O primeiro lançamento da obra aconteceu no dia 12 de março, no Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano. Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba também terão lançamentos do livro.

“Em Mogi, o lançamento será no dia 21 de março, às 10 horas, na Faculdade Paulo VI, no Mogilar. Em abril, no dia 10, às 18h30, será em Poá. Em maio, no dia 9, teremos em Ferraz e, no dia 13, no Shopping de Itaquá. No meu Instagram, o @marciocandido.escritor, vamos sempre dar todos os detalhes dos lançamentos”, disse o autor.

Marcio afirma que José Candido “foi mais do que um político”. “O livro traz uma abordagem onde você vai conhecer todo o percurso dele até chegar ao cargo de deputado. O livro fala mais da travessia do que da chegada. A travessia, todo o contexto histórico, os desafios e as dificuldades, o pioneirismo dele em várias áreas sociais e raciais”, continuou.

Uma obra falando sobre a trajetória do deputado era um desejo do próprio político, que chegou a fazer gravações de voz de informações que gostaria que entrasse no livro. No entanto, esses registros foram perdidos.

“Uma vez, andando na rua, ele comentou que queria escrever um livro da vida dele. A primeira pessoa que conversei foi minha mãe, que me contou um pouco da história, como eles se conheceram, da experiência dele na igreja e socialmente. Conversei muito com meu tio Josemar, o segundo filho dos meus avôs, que passou informações muito importantes, como a questão dos ancestrais. Tem um esquema de árvore genealógica no livro, que consegui montar com as informações do meu tio. Era algo que não tínhamos ainda”, explicou.

O livro pode ser adquirido pelo aplicativo Shopee. O link para compra pode ser visitado no Instagram do autor, o @marciocandido.escritor.