Transferência de área da Fatec está na fase final, diz Centro Paula Souza

A transferência do terreno cedido pela Prefeitura de Suzano para a implantação da futura Faculdade de Tecnologia (Fatec) do município está na fase final, segundo o Centro Paula Souza (CPS), autarquia mantenedora das Fatecs de São Paulo.

De acordo com o órgão, a unidade de infraestrutura, que realiza os serviços desde a gestão de projetos até a execução de obras e patrimônio imobiliário, aguarda novas orientações do Governo do Estado para poder elaborar o edital de licitação das obras.

Isso ocorre porque o recurso de investimento está contingenciado, ou seja, bloqueado, por conta do decreto 64.937, de 13 de abril de 2020 que prevê a contenção de despesas em todas as instituições públicas paulista devido à pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, a previsão é de que a futura Fatec de Suzano ofereça dois cursos superiores tecnológicos. Esses cursos são Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. Vale ressaltar que os cursos são escolhidos de acordo com o perfil do município.

A área escolhida para receber a faculdade tem 10.880,00 m², e fica no Jardim Imperador, próximo à área do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), a Faculdade Piaget e a unidade do Sesi.

A intenção da Prefeitura é formar o chamado “quadrilátero da educação” ou “complexo educacional”.

Expectativa

A expectativa é de que a unidade tenha 13 salas de aula para cada curso. O complexo também deve contar com internet Wi-Fi em suas instalações, além de laboratórios práticos e sistema didático informatizado.

Com a chegada da nova unidade, o Alto Tietê passará a contar com quatro Faculdades de Tecnologia na região, que já conta com a instituição de ensino em Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Ainda não há previsão para o início das obras.

O convênio entre o Centro Paula Souza e a Prefeitura de Suzano foi assinado em 2013. Na época, a previsão era de que as obras fossem concluídas e a faculdade fosse entregue em 2015. Entretanto, a obra não saiu do papel desde então. No ano passado, o projeto executivo elaborado pelo município foi entregue e aprovado pela área técnica do CPS.