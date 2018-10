Trânsito central sofre alterações nas eleições

O trânsito da região central de Suzano sofrerá fechamentos parciais nas ruas em que se encontram os cartórios eleitorais da cidade.

A partir da tarde desta sexta-feira (5), do meio-dia às 17 horas, a Rua Barão de Jaceguai, esquina com a Rua Manoel Azevedo (Travessa Mirambava) será parcialmente fechada devido às atividades do cartório da 181ª Zona Eleitoral.

Esta área, próxima ao Complexo Poliesportivo Paulo Portela, voltará a ser parcialmente interditada no sábado, também do meio-dia às 18 horas, e no domingo durante todo o dia.

Já no cartório da 415ª Zona, localizado na Rua Benjamin Constant, na altura dos números 1001 e 1035, o fechamento parcial será no sábado (6) e domingo (7), no mesmo horário indicado para a 181ª Zona.

Vale ressaltar que, caso haja necessidade de fechamento total das vias, o trânsitoserá desviado conforme orientação da equipe de agentes em plantão.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana ainda vai manter equipes e agentes de trânsito em todo o município para auxiliar motoristas e pedestres, especialmente próximo aos grandes locais de votação.