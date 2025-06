Trânsito e transporte coletivo na região central terão alterações para a Entrada dos Palmitos

A região central de Mogi das Cruzes terá alterações no trânsito e no transporte coletivo na manhã deste sábado (07/06), para a realização da Entrada dos Palmitos, ponto alto da programação folclórica da Festa do Divino Espírito Santo. Algumas das principais ruas do Centro da cidade terão interdições para a passagem do cortejo.

A Entrada dos Palmitos lembra a tradição da chegada dos moradores da zona rural para participar das comemorações em homenagem ao Divino e agradecer pela colheita e pela fartura. A concentração dos devotos ocorrerá a partir das 8 horas, no trecho inicial da rua Doutor Ricardo Vilela. A partir deste horário, será iniciada a interdição total de trânsito das vias da região central da cidade. Faixas foram colocadas nos principais acessos ao Centro para orientar os motoristas sobre as interdições.

O cortejo seguirá, a partir das 9 horas, pelas ruas Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, até chegar à Catedral de Santana. A previsão é que as interdições na região central sejam finalizadas por volta do meio-dia.

A principal orientação aos motoristas é para que evitem ir com os veículos à região central. Quem for acompanhar a Entrada dos Palmitos deve dar preferência para estacionar em locais próximos ao Centro. Já os motoristas que precisarem cruzar a cidade deverão optar pela Via Perimetral.

Terminado evento, os carros de boi se dispersarão pelas ruas Padre João, Coronel Souza Franco, Doutor Correa, rua Navajas, passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu, avenida Carlos Ferreira Lopes e, finalmente, avenida Professor Ismael Alves dos Santos. Todas essas vias, logo, também ficarão provisoriamente interditadas. Já as charretes e cavaleiros farão a dispersão pelas ruas Padre João, Navajas e Doutor Deodato Wertheimer.

Transporte coletivo

O transporte coletivo também terá mudanças na manhã deste sábado para a Entrada dos Palmitos. Com a interdição das vias centrais, as linhas que passam pelo Centro serão desviadas por trajetos alternativos. As alterações serão válidas das 8h às 13h e funcionários das empresas concessionárias estarão em pontos estratégicos para orientar os passageiros.

As linhas que chegam ao Centro da cidade pela rua Ipiranga deverão seguir pela via até a rua Major Arouche de Toledo. De lá, passarão pela rua Coronel Cardoso de Siqueira, rua Doutor Corrêa, rua Otto Unger, rua Carmela Dutra, praça Norival Tavares, avenida Capitão Manoel Rudge, avenida Frederico Straube, rua Fernão Guedes de Souza, avenida Santa Rita, avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza e rua Professor Álvaro Pavan, até chegar ao Terminal Estudantes.

Já os trajetos que deixam o Terminal Estudantes e utilizam a rua José Bonifácio e a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco como corredores deverão utilizar a rua Professor Álvaro Pavan, Avenida Manoel Bezerra Lima Filho, praça Kazuo Kimura, avenida Francisco Rodrigues Filho, rua Doutor Deodato Wertheimer, rua Salvador Cabral, rua Cabo Diogo Oliver, complexo viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, avenida Governador Adhemar de Barros, rua Professor Flaviano de Melo e rua Sebastião Furlan, que dá acesso à avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco de onde seguirão nos respectivos itinerários.

As linhas que seguem da Região Leste da cidade (Cezar de Souza, Botujuru e Sabaúna) em direção ao Terminal Central pela avenida Francisco Rodrigues Filho seguirão por esta via e utilizarão a rua Doutor Deodato Wertheimer, rua Salvador Cabral, rua Cabo Diogo Oliver, complexo viário Jornalista Tirreno Da San Biagio e avenida Gov. Adhemar de Barros, até acessar o Terminal Central.

Já no sentido bairro, estas linhas utilizarão a rua Sebastião Furlan, avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, rua Presidente Campos Salles, rua Engenheiro Gualberto, rua Cabo Diogo, rua Américo Rodrigues Da San Biagio, rua Doutor Deodato Wertheimer e avenida Francisco Rodrigues Filho, dando continuidade aos respectivos trajetos.

Linhas intermunicipais

As linhas intermunicipais metropolitanas da EMTU, que chegam a Mogi das Cruzes vindas de Suzano com destino ao Terminal Estudantes deverão seguir pela rua Ipiranga e utilizarem a rua Major Arouche de Toledo, rua Coronel Cardoso de Siqueira, Doutor Corrêa, rua Otto Unger, rua Carmela Dutra, praça Norival Tavares, avenida Capitão Manoel Rudge, avenida Frederico Straube, rua Fernão Guedes de Souza, avenida Santa Rita, avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, avenida Doutor Cândido Xavier de Almeida e Souza e Rua Profº. Álvaro Pavan, até chegar ao Terminal Estudantes.

Já os ônibus que saem do Terminal Estudantes com destino a Suzano farão percurso pela rua Professor Álvaro Pavan, avenida Manoel Bezerra Lima Filho, praça Kazuo Kimura, avenida Francisco Rodrigues Filho, rua Doutor Deodato Wertheimer, rua Salvador Cabral, rua Cabo Diogo Oliver, complexo viário Jornalista Tirreno Da San Biagio e avenida Governador Adhemar de Barros, de onde seguirão nos respectivos itinerários.

Esta rota também deverá ser utilizada, a partir da região da avenida Manoel Bezerra de Lima Filho pelas linhas vindas de Salesópolis e Biritiba Mirim para alcançarem o ponto final de parada na rua Professora Norma Picolomini de Vicente.

Pentecostes

Já neste domingo (08/06), será realizada a Procissão de Pentecostes, que marca o encerramento da Festa do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes. A concentração ocorrerá em frente a Catedral de Santana e a saída do cortejo está prevista para as 16h30.

Os fiéis percorrerão as ruas José Bonifácio, Doutor Correa, Doutor Ricardo Vilela, Doutor Deodato Wertheimer e Doutor Paulo Frontin, até chegar à catedral. As vias serão interditadas durante a passagem da procissão, sendo liberadas em seguida. A orientação aos motoristas que passarem pela região central é que durante as interdições das ruas José Bonifácio e Doutor Correa utilizem o corredor da rua Doutor Ricardo Vilela e quando esta última for interditada busquem a rua José Bonifácio, quando esta for liberada.

Para o transporte coletivo, os ônibus, enquanto a rua José Bonifácio estiver interditada, utilizarão a rua Doutor Ricardo Vilela como opção. Já no período de interdição da rua Doutor Ricardo Vilela, eles seguirão pelas ruas Olegário Paiva, Coronel Cardoso de Siqueira, São João, avenida José Glicério de Melo, rua Major Arouche de Toledo e José Bonifácio. Após o final do cortejo, os ônibus devem passar pelo cruzamento da rua coronel Souza Franco, eles deverão utilizar esta via e rua Doutor Correa para atingir a rua José Bonifácio.